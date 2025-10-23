Подробно търсене

Тенденциите, перспективите и възможностите за развитие на луксозния туризъм в България ще бъдат обсъдени на конференция в София днес

Екатерина Тотева
снимка: Екатерина Тотева/БТА
София,  
23.10.2025 07:00
 (БТА)
Първата специализирана конференция "Развитие на луксозния туризъм в България" започва от 10:00 ч. днес в хотел "ИнтерКонтинентал София" (InterContinental Sofia), съобщиха от списание Travel&Lifestyle, организатор на форума.

Събитието ще събере водещи инвеститори, представители на хотели, туроператори, ресторантьори, мениджъри, транспортни фирми, СПА центрове и гости. На него ще участват над 100 представители на бизнеса, за да бъдат обсъдени тенденциите, перспективите и възможностите за развитие на луксозния туризъм в България.

Конференцията се очаква да бъде открита от министъра на туризма Мирослав Боршош.

Идеята е събитието да представи проблемите пред сектора и тяхното решаване от страна на държавата и бизнеса. Целта е издигането и представянето на България като по-висок клас туристическа дестинация, посочат организаторите на конференцията.

 

/СЛС/

Към 08:17 на 23.10.2025

