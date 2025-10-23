Двама световнопризнати художници от Враца гостуват на Фестивала на книгата в Челопек

Двама световнопризнати художници от Враца Александър Василев – Василевса и Росен Рашев – Рошпака гостуват на второто издание на Фестивала на книгата, добрините и традициите, който се провежда този уикенд в българското село на книгата Челопек, каза за БТА председател на сдружение „Книгини“ Мария Дончева.

Сдружението покани за участие Василевса, а негови картини ще бъдат изложени в сградата на център „Книгини“. Картини на Рошпака са също част от фестивала, като неговата покана е отправена от местното читалище, което отбелязва 95-ата си годишнина, и от кметството, добави Дончева. По думите й двамата творци са хора, които мислят в мащаб и гостите на фестивала ще могат да се насладят на техните изключителни произведения.

За БТА Василевса каза, че ще представи дванадесет негови картини, вдъхновени от гениални майстори като Пикасо, Рене Магрит, Фернандо Ботеро и други. Те са пречупени през моята призма и точно така, както човек чете книги и пречупва историята през своето усещане, така и аз съм подготвил тези картини, добави Александър Василев – Василевса. Временната изложба е кръстена „Вдъхновено“ и ще може да се види през уикенда в село Челопек.

В салона на читалището в селото са разположени и осем картини на Росен Рашев – Рошпака. За БТА той каза, че произведенията са част от проекта „Бод и боя“, който е характерен с шиенето през платното с маслена боя. Кметът на Челопек е много инициативен и откликнах с удоволствие на неговата покана да се включим в събитията, част от фестивала на книгата и празника на селото, добави Рошпака.

В неделя, 26 октомври, на Димитровден традиционно се отбелязва и празникът на селото.

БТА припомня, че Сдружение „Книгини“, Народно читалище „Огнище – 1930“, кметството в село Челопек, със съдействието на Община Враца и с финансовата подкрепа на фонд „Култура“ към Общински съвет Враца организират второто издание на фестивал на книгата, добрините и традициите.