Храмовият празник е радост и щастие за всички жители на селото, каза отец Аспарух в църквата „Свети Димитър“ в Челопек

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Отец Аспарух освещава курбана за храмовия празник и събора на селото. Снимка: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова (ПБ)
с. Челопек, общ. Враца ,  
26.10.2025 14:46
 (БТА)

Храмовият празник е радост и щастие за всички жители на селото, каза за БТА отец Аспарух, който днес отслужи празнична литургия в църквата „Свети Димитър“ във врачанското село Челопек. 

На днешния ден отбелязваме един от големите празници на всички българи и почитаме паметта на свети великомъченик Димитър Солунски. Той е познат както в страната, така и по света, с това, че изстрада мъченически за христовата вяра, раздаде своето богатство и стана един от големите защитници на християните, добави отец Аспарух. По думите му в село Челопек от години се почита празникът на Свети Димитър. Той напомни, че църквата е построена задружно от жителите на селото и с помощта на община Враца. Със съдействието на много дарители е изографисан храма, каза още свещеникът. 

В дни като днешния е важно да пълним нашите храмове, да съхраняваме нашите християнски традиции, да възпитаваме младите поколения в памет и защита на православните празници, добави отец Аспарух. След литургията в центъра на селото той освети курбан, който беше раздаден на жителите и гостите на Челопек. 

Днес в селото се отбелязва 95-ата годишнина от създаване на местното читалище, продължават мероприятията и от двудневния фестивал на книгата, добротворчеството и традициите. 

/ВБ/

