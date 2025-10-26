Татяна Лолова имаше специално отношение към добрия български език, каза журналистът Георги Тошев в Челопек при представянето на филма „Последният спектакъл“ и книгата „Татяна Лолова от А до Я. Бележки, мисли, снимки“. Той беше гост в програмата на Фестивала на книгата, добрините и традициите, който започна вчера в център „Книгини“.

Татяна Лолова не само беше най-усмихната, най-щедра актриса, тя имаше особен афинитет към езика и към това той да се съхранява, каза Тошев. Той напомни, че още от малка тя рецитира стихове и през целия си живот продължава да има специално отношение към добрия български език. В Челопек Тошев добави, че в книгата Лолова говори с изключителна откровеност за живота си.

БТА припомня, че снощи журналистът беше част от премиерата на филмите, в които участва Силви Вартан – документален на Георги Тошев, и игрален по истинска история, чието заглавие на български е „Мама и чудото на живота“.