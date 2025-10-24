Ученици от страната, извършили добри дела, ще открият второто издание на Фестивала на книгата, добротворчеството и традициите в Челопек

Ученици от цялата страна, извършили добри дела, ще открият второто издание на Фестивала на книгата, добротворчеството и традициите в село Челопек, каза за БТА председател на сдружение „Книгини“ Мария Дончева. По думите й младежи от София, Варна, Бургас, Свищов, Пловдив, Пазарджик, Павликени, Бяла Слатина и Враца ще участват в откриването на двудневното събитие, което започва в събота, 25 октомври.

В първото издание на фестивала представихме добротворци от община Враца, сега разширяваме обхвата и ще се чуят истории от цялата страна, посочи Дончева. Техните добри дела са от различно естество – някои даряват кръв, други са намерили и върнали на притежателите им ценни вещи, трети са обединили връстници, за да участват в различни кампании, но общото между тях е, че са млади и през последната една година са извършили добри дела, добави Дончева.

Млади хора от София и Враца ще излязат на сцената по време на откриването на фестивала и ще представят какви са техните добрини и какво ги и мотивирало, както и ще отправят послание към връстниците им, каза още Дончева. Част от участниците ще се включат с видео обръщение.

БТА припомня, че Сдружение „Книгини“, Народно читалище „Огнище – 1930“, кметството в село Челопек, със съдействието на Община Враца и с финансовата подкрепа на фонд „Култура“ към Общински съвет Враца организират второто издание на фестивал на книгата, добротворчеството и традициите в Челопек.