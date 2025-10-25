Подробно търсене

Александър Скалд представи романа си „Вой“ на второто издание на фестивала на книгата в Челопек

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
На снимката: Писателят Александър Скалд. Снимка: Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
С. Челопек, общ. Враца ,  
25.10.2025 17:35
 (БТА)

Романът на Александър Скалд „Вой“ беше представен по време на второто издание на Фестивала на книгата, добрините и традициите в Челопек. За БТА авторът каза, че книгата е писана за Врачанския балкан и проучванията са правени именно тук. 

Обикалях доста по тези места, научих много за вълците, за ловците, за бракониерите и някои от историите в романа са истински, добави Скалд. По думите му в момента подготвя научнопопулярна книга за дъбовите гори в България и работи над втората част на романа, който е с работно заглавие „Глутница“. Ако ние като народ сме обединени, ще сме много силни, ако загърбим егото и спрем да заставаме един срещу друг, ще бъдем много силна глутница, добави Скалд. Пред публиката той разкри откъде идва псевдонимът му и обясни, че скалдовете са странстващи поети от севера, които разказват истории за достоен живот, славна смърт, герои, крале, чудовища и богове.

Романът „Вой“ излезе през 2023 година и в момента е най-продаваната книга на издателство „Ерове“, допълни още Скалд. Книгата е била номинирана за наградата Перото за дебют. Петров е докторант по екология към Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и е автор на научнопопулярни статии за списание „8“, водещ е на онлайн предаване за българската природа. 

