Второ издание на фестивал на книгата, добрините и традициите се подготвя в село Челопек

Второто издание на фестивал на книгата, добрините и традициите в с. Челопек, община Враца, е планирано да се състои на 25 и 26 октомври, каза за БТА председателят на сдружение „Книгини“ Мария Дончева. Събитието се организира от сдружението, кметството в Челопек и Народно читалище „Огнище – 1930“, със съдействието на Община Враца и финансовата подкрепа от фонд „Култура“ към Общински съвет – Враца.

Работим с много любов и отдаденост за подготовката на събитието, каза Дончева. За откриването, освен представяне на добри дела от млади хора от цялата страна, сме предвидили и видеообръщения от села и градове на книгата от Нова Зеландия, Швеция, Испания, каза Дончева, част от Управителния съвет на Международната организация на градовете и селата на книгата, в която село Челопек членува от 2019 година. За първи път ще представим и световна карта на градовете и селата на книгата, която е висока два метра и също толкова широка, добави тя.

Млади таланти, изложби, творчески работилници, арт инсталации, срещи с известни личности, автори и изпълнители, фолклорни изяви и характерни за селото елементи, са сред акцентите на събитието. Писателят Александър Скалд ще разкаже за проучванията си във Врачански Балкан за романа „Вой“, журналистът Георги Тошев ще представи документалния филм „Последният спектакъл“, посветен на 90-годишнината на Татяна Лолова. Библиобусът на Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца ще бъде част от фестивала. Присъстващите ще се пренесат в света на театралното изкуство с постановката „Аладин“ на Драматично-куклен театър Враца, а виртуозните музиканти от Симфониета Враца ще потопят аудиторията в музикалното изкуство, разказа още Мария Дончева.

В рамките на двата дни ще могат да се гледат VR филми като „Дестинация Враца – величие и красота в 360°“ и други, посветени на културно-историческото наследство на България. Временни изложби на врачанските художници Александър Василев – Василевса и Росен Рашев – Рошпака ще бъдат също сред акцентите на фестивалните дни.

В неделя, 26 октомври, Димитровден е празникът на селото, когато ще се отбележи и 95-ата годишнина от създаването на читалището, допълни Дончева. Тогава е организирана и архиерейска литургия в храм „Св. Димитър“. Предвиден е концерт на Представителен танцов състав „Мездра“, народните певици Гуна Иванова, Ива и Велислава Костадинови, както и на врачанската певица Сара Ангелова.

Фестивалът се провежда основно в Център „Книгини“ – с. Челопек, салонът на НЧ „Огнище – 1930“ – Челопек, дворното пространство. Предвидени са и тематични литературни разходки в различни точки в рамките на селото.



