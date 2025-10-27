Подробно търсене

Симфониета-Враца и гост-солисти тръгват от днес на турне в България с концерта си "Музиката на Испания и Латински Америка"

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
На снимката: (от ляво надясно) Марио Николов, Весела Тодорова, Синем Зърън и проф. Цветан Недялков, снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
27.10.2025 08:24
 (БТА)

Свят на емоция, темперамент и красота очаква публиката на концерта на Симфониета-Враца "Музиката на Испания и Латински Америка", който заедно с гост-солисти ще гостува в пет български града, казаха за БТА от оркестъра. Публиката ще се наслади на любими произведения, познати с изпълнения преди от емблематични артисти като Марио Ланца, Карлос Гардел, Пласидо Доминго, Хосе Карерас, Лучано Павароти и други класически образци в традиционните за Испания и Латинска Америка ритми и музикални стилове - сарсуела, фламенко, танго, пасо добле.  

Солисти ще са един от ярките български тенори  Марио Николов,  майсторът на китарата проф. Цветан Недялков, както и студентите от Националната музикална академия  "Проф. Панчо Владигеров" Весела Тодорова и Синем Зърън. Диригент ще е директорът на Симфониета-Враца Христо Павлов.

„Концертът е за по-широката зрителска аудитория. Постарали сме се да направим един микс от най-популярните произведения, като много от тях са правени с класически оркестър и с оперни гласове, а ние сега включихме и две момичета с поп и джаз пеене. Пеем в тригласие в определени моменти, което е много красиво само по себе си. И с професор Цветан Недялков, с неговата звънлива китара, и с разписаните специални аранжименти за този концерт от Христо Павлов и Венци Митов смятам, че се получава една прекрасна музикална палитра“, разказа Марио Николов.

„Ще има и изненади, освен прочутия Концерт за китара и оркестър „Аранхуес“ на  Хоакин Родиго, ще има и моя авторска музика, която е смесица между фламенко, български фолклор, джазови елементи и е много интересно в съчетание с оркестъра. Просто страхотно се получава и е много вълнуващо за мен“, разказа проф. Цветан Недялков

Гост-солистите подчертаха и огромно си удоволствие да направят този концерт именно със Симфониета-Враца. „И двамата с Цветан не за първи път работим със Симфониетата и Христо Павлов, и сме възхитени от оркестъра. Наистина това са много талантливи млади музиканти и за нас е удоволствие, защото бъдещето е в ръце на младите, те тепърва ще радват публиката и ще продължат нашето дело“, посочи Марио Николов, а според проф. Недялков врачанският оркестър в момента е един от най-добрите в България. „Поздравления за Христо Павлов, който успя в рамките на няколко години да направи такъв оркестър“, каза музикантът.  

Концертът "Музиката на Испания и Латински Америка" ще бъде представен в пет града в България. Първият ще е тази вечер в Кърджали, в Дома на културата.  Следват изявите в Несебър на 28 октомври в Народно читалище (НЧ) „Яна Лъскова-1905”, в Сливен  - 29 октомври в НЧ „Зора“, в Пазарджик - 30 октомври в Концертна зала „Маестро Г.Атанасов“, последният ще е във Враца на 31 октомври, в градската концертна зала.

/АКМ/

