Избраният след предсрочни местни избори за кмет на с. Боян Ботево Вилдан Мехмед ще положи клетва през Общинския съвет в Минерални бани

На предстоящото заседание на Общинския съвет в Минерални бани днес се очаква да положи клетва избраният за кмет на село Боян Ботево, след проведените предсрочни частични избори на 12 октомври т.г. там, Вилдан Мехмед, съобщи председателят на съветниците Сунай Хасан.

Излъчената от Движение за права и свободи претендентка, бе и единствен кандидат за поста, след като след като съперникът ѝ, издигнатият от Инициативен комитет Шабанали Мехмед, се отказа от надпреварата.

Според предварителния дневен ред в заседанието на Общинския съвет са предвидени за разглеждане седем докладни. Част от тях са свързани с изработване или одобряване по Подробния устройствен план, както и по прекратяване на разрешително за водовземане на минерална вода. Заложено е и разглеждане на проект за решение във връзка със създаване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ в Минерални бани.