Подробно търсене

Ирландската полиция арестува 23 души при поредна нощ на антиимигрантски вълнения в Дъблин

Владимир Сахатчиев
Ирландската полиция арестува 23 души при поредна нощ на антиимигрантски вълнения в Дъблин
Ирландската полиция арестува 23 души при поредна нощ на антиимигрантски вълнения в Дъблин
Служители на ирландската полиция на пост на фона на опожарен автомобил по време на безредиците пред хотел за настаняване на кандидати за убежище в Западен Дъблин, 22 октомври 2025 г. (Niall Carson/PA via AP)
Дъблин,  
23.10.2025 06:18
 (БТА)

Двайсет и трима души бяха арестувани при многочасово противопоставяне с ирландската полиция, чиито служители бяха замеряни с пиротехнически изделия, камъни и други предмети при поредната нощ на сблъсъци по време на антиимигрантски протести в столицата Дъблин, съобщиха Пи Ей Мидия и ДПА.

Двама служители на реда са откарани в болница след получени наранявания при стълкновенията с демонстрантите.

Единият е бил ударен от бутилка, а другият е с травма на рамото.

Стотици хора се събраха пред входа на хотел за настаняване на кандидати за убежище в район в западната част на столицата.

Това бе трета поредна нощ на демонстрации в тази зона на града след предполагаемо сексуално посегателство над малолетно момиче недалеч от хотела, извършено рано сутринта в понеделник.

Двайсет и шест годишен мъж, чиято самоличност не се съобщава поради правилата в Ирландия при случаи на сексуално насилие, се яви във вторник в съда във връзка със случая.

Ирландският правосъден министър Джим О'Калахан каза вчера, че "има много арестувани и ще има и още".

По думите му законът ще се стовари с цялата си строгост върху задържаните лица, а органите на реда са реагирали професионално на "хулиганското насилие".

Премиерът Михол Мартин осъди изстъпленията и каза, че за нападения над полицаи "не може да има оправдание".

Протестиращите развяваха ирландски знамена, скандираха антиимигрантски възгласи и хвърляха предмети. 

/ВС/

Свързани новини

22.10.2025 10:42

Шестима задържани след антиимигрантски протест в Дъблин, при който бе подпален полицейски автомобил

Шестима души бяха задържани, след като служители на ирландската полиция бяха атакувани с ракети и фойерверки при антиимигрантски протест пред хотел в Дъблин, в който са настанени търсещи убежище хора, предадоха ДПА и Пи Ей Мидия. 

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:46 на 23.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация