Есенен ден на кариерата ще се състои във Физическия факултет на Софийския университет

site.btaЕсенен ден на кариерата ще се състои във Физическия факултет на Софийския университет
Есенен ден на кариерата ще се състои на 23 октомври във Физическия факултет на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски", съобщават организаторите.
Денят на кариерата е форум, който се организира за девети път от Кариерния център при Физическия факултет на СУ.
Целта му е да предостави възможност на работодатели да представят своите организации и възможности за реализация пред възпитаниците на факултета на специално организирани щандове, разположени в сградата на Физическия факултет.
Форумът ще се състои от 11:00 до 15:00 ч. на 23 октомври във фоайето на Физическия факултет на Софийския университет, на бул. "Джеймс Баучер" 5, в централната сграда А.
Повече информация за фирмите участници е публикувана в сайта на Кариерния център при Физическия факултет на Софийския университет.
Физико-математическото отделение на първото Висше учебно заведение в България със специалности по физика, математика и химия е открито през 1889 г. През 1894 г. Висшето училище се преименува в Софийски университет "Св. Климент Охридски".
Курсът на обучение по физика и математика се въвежда през учебната 1899/1900 година. Той покрива четиригодишно обучение по математика, експериментална и теоретична физика. Броят на лекциите е седем, а на студентите - 72. С това се поставя началото на академичното обучение по природни и математически науки в България. Факултетът по физика и математика е основан през 1904 г. след приемането на Закона за висшето образование. Включва два главни профила - приложен и педагогически, се казва в информация за Физическия факултет при Софийския университет, публикувана в неговия сайт.
В нея се отбелязва, че от 1963 г. Физическият факултет се отделя като самостоятелен, през 1971 г. се установява в днешната си сграда, а година по-късно се открива и специалността "Инженерна физика" с няколко специализации.
/ТС/
В допълнение
Избиране на снимки
Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.
Изтегляне на снимки
Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина