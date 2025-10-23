Есенен ден на кариерата ще се състои във Физическия факултет на Софийския университет

Есенен ден на кариерата ще се състои на 23 октомври във Физическия факултет на Софийския университет (СУ) "Св. Климент Охридски", съобщават организаторите.

Денят на кариерата е форум, който се организира за девети път от Кариерния център при Физическия факултет на СУ.

Целта му е да предостави възможност на работодатели да представят своите организации и възможности за реализация пред възпитаниците на факултета на специално организирани щандове, разположени в сградата на Физическия факултет.

Форумът ще се състои от 11:00 до 15:00 ч. на 23 октомври във фоайето на Физическия факултет на Софийския университет, на бул. "Джеймс Баучер" 5, в централната сграда А.

Повече информация за фирмите участници е публикувана в сайта на Кариерния център при Физическия факултет на Софийския университет.

Физико-математическото отделение на първото Висше учебно заведение в България със специалности по физика, математика и химия е открито през 1889 г. През 1894 г. Висшето училище се преименува в Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Курсът на обучение по физика и математика се въвежда през учебната 1899/1900 година. Той покрива четиригодишно обучение по математика, експериментална и теоретична физика. Броят на лекциите е седем, а на студентите - 72. С това се поставя началото на академичното обучение по природни и математически науки в България. Факултетът по физика и математика е основан през 1904 г. след приемането на Закона за висшето образование. Включва два главни профила - приложен и педагогически, се казва в информация за Физическия факултет при Софийския университет, публикувана в неговия сайт.

В нея се отбелязва, че от 1963 г. Физическият факултет се отделя като самостоятелен, през 1971 г. се установява в днешната си сграда, а година по-късно се открива и специалността "Инженерна физика" с няколко специализации.