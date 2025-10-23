Общинските съветници ще решат дали да бъде присъден посмъртно „Почетен знак на Община Радомир“ на писателя Иво Христов

site.btaОбщинските съветници ще решат дали да бъде присъден посмъртно „Почетен знак на Община Радомир“ на писателя Иво Христов
Общинските съветници ще решат дали да бъде присъден посмъртно „Почетен знак на Община Радомир“ и „Почетна грамота за заслуги към Община Радомир“ на писателя Иво Христов. Това съобщи за БТА заместник-кметът Станислава Генадиева.
Иво Христов е роден на 16 юли 2001 г. в Радомир. От 12-годишен се изправя пред тежка диагноза – неврофиброматоза тип 2, която води до образуване на тумори в централната нервна система.
Въпреки здравословните проблеми и тежката битка с болестта, той успява да съхрани духа си и творческата си мисъл, посвещавайки се на писането и публикуването на книги – не само като личен успех, но и като начин да събира средства за лечение. Автор е на 11 книги и множество литературни произведения, които издава самостоятелно, като средствата от продажбите използва за своето лечение.
В докладна, входирана от кмета Кирил Стоев, е заложено допълнително финансиране на безплатния превоз на ученици за бюджетната 2025 г. В документа се посочва, че с решението си Общинският съвет ще осигури финансиране със средства от местни дейности за изпълнение на маршрута Радомир – с. Извор – с. Кленовик – с. Житуша – Радомир в размер на 3000 лв., както и 32 000 лв. за издръжка на училищни автобуси.
В дневния ред са включени и докладни относно суперфиции за построени имоти, чиито собственици имат признато право на възстановяване, коментира още Генадиева.
Заместник-кметът добави, че заседанието ще бъде открито и водено от нов председател – ученици от местните училища, които ще влязат в ролите на кмет и неговите заместници като част от инициативата „Мениджър за един ден“.
