Променя се организацията на движение в два участъка на магистрала „Тракия“ в област Пазарджик

Организацията на движение в два участъка на автомагистала „Тракия“ в област Пазарджик днес се променя, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Оттам уточняват, че между 08:00 ч. и 18:00 ч., трафикът при 106-и км в двете посоки ще е в активните ленти за обособяване на „прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата за аварийно преминаване от едно платно в друго.

От пътната агенция допълват, че това е необходимо във връзка с бъдещи ремонтни дейности на асфалтовата настилка в участъка.

Асфалтовите работи в платното за София в участъка в ремонт на АМ „Тракия“ в област Пазарджик между 90-и и 98-и км завършиха, информираха от пътната агенция. Осемкилометровото трасе е с нова асфалтова настилка, отводняване и ограничителни системи.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.