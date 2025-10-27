С вашите идеи правите света по - добър, каза вицепрезидентът Илияна Йотова на участниците в конкурс за малък бизнес

С вашите идеи променяте света към по-добро. Когато решаваш да се занимаваш с предприемачество, означава, че искаш да променяш света около теб. С тези думи вицепрезидентът Илияна Йотова се обърна към отличените в ежегодния конкурс за успешен малък бизнес „Големите малки“, организиран от медийна платформа „24 часа“, посочиха от прессекретариата на държавния глава.

Йотова връчи отличие в категория „Социално предприемачество“ на Добролетие ЕООД – фирма, която изкупува употребявани помощни средства за хора с увреждания, ремонтира ги и ги предлага на достъпна цена и с гаранция, се посочва в съобщението.

„Първо се ражда мечтата, после прераства във визия, с която заразявате и други хора, поставяте си цел и всичко това се превръща в мисия“, посочи в приветствието си вицепрезидентът. „Всеки ден посвещавате на тази мисия и сте удовлетворени, а това не е никак малко в днешния мърморещ свят“, заяви Йотова.

През юни министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви, че подкрепата към социалните предприятия е ключова – не само за икономическото развитие, но и за социалната справедливост. Той изрази пълната си подкрепа към сектора на социалното предприемачество по време на посещение в центъра за предоставяне на комплекс от социални, здравни и образователни услуги за деца със специални нужди и семействата им „Карин дом“ във Варна.