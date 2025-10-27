Защитата на правата и грижите за общностите ни зад граница са основополагащ вектор на външната ни политика, каза президентът Радев в Рияд

Защитата на правата и грижите за общностите ни зад граница са основополагащ вектор на българската външна политика, каза президентът Румен Радев на среща с българската общност в Рияд, Саудитска Арабия. Той отговаряше на въпроси на сънародниците ни. Държавният глава е на посещение в Саудитска Арабия за участие в международния форум "Инициатива за бъдещи инвестиции".

Вярвам, че българското дипломатическо представителство в Рияд е на нивото на този приоритет и е в постоянна готовност да окаже помощ на всеки сънародник в нужда, посочи още държавният глава.

Вашите успехи тук не са просто пример за всеотдайност, за трудолюбие, за висока квалификация. Аз чувам само най-ласкави отзиви за вас, за вашата работа, за вашето присъствие в Саудитска Арабия. Искам да ви уверя, че тези ваши успехи не са само лични. Те са успехи и за България, защото представят нашата страна в една изключително позитивна перспектива, а именно това способства всички наши усилия да задълбочаваме и развиваме нашите отношения със Саудитска Арабия, коментира Румен Радев.

Саудитска Арабия е не само важен икономически и политически фактор в региона на Близкия изток с нарастващо глобално влияние, но и се утвърждава като център за иновации, за научни изследвания, за инвестиции и за многостранно сътрудничество, заяви президентът.

С тревога следим и събитията в целия регион на Близкия изток, който преминава през един определено труден етап на кризи и на сътресения, но вярвам, че България дава също така много важен принос в усилията на международната общност тези кризи да намерят своето мирно разрешение, каза Радев и добави, че вярва, че вече определени стъпки се правят в тази посока.

Държавният глава посочи, че престолонаследникът и министър-председател на Саудитска Арабия принц Мохамед бин Салман е проявил интерес за сътрудничеството в сферата на иновациите и изкуствения интелект. България, въпреки всички понякога организационни спънки, продължава да се развива благодарение на таланта и на усилията на своите предприемчиви хора като иновационен хъб за цяла Югоизточна Европа, каза Радев.

Нашите ученици и студенти се конкурират успешно на всички международни олимпиади по математика, физика, химия, лингвистика, програмиране, отбеляза президентът.

България развива вече различни видове туризъм - не е само както преди доста години морски или планински. Имаме селски туризъм, кулинарен, религиозен, поклоннически, всякакъв вид туризъм. Желанието за посещение в нашата страна расте непрекъснато от най-различни държави, но изоставаме в сферата на въздушните връзки и комуникации. Прогнозите са до края на годината летището в София да приеме над осем милиона пътници, каза още Румен Радев.

Сънародниците ни питаха президента на неговото мнение относно това дали ще има реални промени в България, отношенията на България със Саудитска Арабия и свързаността.