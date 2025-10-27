Общинският съвет в Панагюрище одобри създаването на фонд „Култура“ и Програма за развитие на туризма

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова
БТА, Панагюрище (27 октомври 2025) Общинският съвет в Панагюрище одобри създаването на общински Фонд „Култура“ и приемане на Правилник за неговата работа. На снимката (от ляво надясно): председателят на Общински съвет Иван Лалов, кметът на Община Панагюрище Желязко Гагов, заместник-кметът Пепа Филина, заместник-кметът инж. Ивайло Иванов. Снимка: кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова-Иванова (ЕВ)
Панагюрище,  
27.10.2025 21:34
 (БТА)

Общинският съвет в Панагюрище прие решения за създаване на общински фонд „Култура“ и одобри Програмата за развитие на туризма за 2025 година.

Вносител на предложението за създаване на фонда е заместник-кметът по хуманитарни дейности Пепа Филина. Средствата от него ще се разходват на конкурсен принцип за подпомагане на културни проекти, прояви и инициативи, както и за финансиране на любителското изкуство. 

След близо час обсъждания общинските съветници приеха и Програмата за развитие на туризма на територията на общината за 2025 година. Тя е внесена от общинската администрация и приета с 11 гласа „за“, 9 „против“ и без въздържали се.

По време на дискусията общинският съветник Галина Матанова от ГЕРБ-СДС поиска програмата да бъде преработена и внесена отново за бюджетната 2026 година, което според нея би позволило по-добро планиране и финансиране на приоритетни дейности.

Спаска Тасева от групата на БСП посочи, че макар приемането ѝ в края на годината да ограничава възможностите за реализация, документът съдържа задълбочен анализ и реалистична оценка на туристическия потенциал на общината. Тя добави, че във връзка с предстоящата 150-годишнина от Априлското въстание е важно рекламните и информационните дейности да започнат още през тази година.

Програмата е разработена съгласно Закона за туризма, в съответствие с Областната и Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма. Тя определя приоритетите и целите за развитие на местния туризъм, сред които повишаване на туристическите приходи и утвърждаване на Панагюрище като устойчива туристическа дестинация.

