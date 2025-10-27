Президентът на Кот д'Ивоар Аласан Уатара спечели изборите, сочат предварителни резултати

Сегашният държавен глава на Кот д'Ивоар - 83-годишният президент Аласан Уатара, си осигури четвърти мандат с убедителна победа на изборите още на първия тур, сочат предварителните резултати, обявени днес от избирателната комисия на страната, съобщи Ройтерс.

Уатара спечели 89,77% от гласовете, което е третата му поредна убедителна победа след много по-оспорваните избори, довели го на власт през 2011 г.

Неговият предшественик, Лоран Гбагбо, отказа да признае поражението си на президентските избори през 2010 г., довело до четиримесечна война, в която загинаха около 3000 души.

Оттогава Уатара, който преди това е бил международен банкер, ръководи период на относителна стабилност и стабилен икономически растеж в Кот д'Ивоар, най-големият производител на какао в света.

Избирателната активност на изборите е била около 50%. Тя е сравнима с тази на президентските избори през 2010 г. и 2015 г., но е далеч под 80% при гласуването на първия тур през 2010 г.

Двамата основни опоненти на действащия президент - Лоран Гбагбо, който бе държавен глава от 2000 г. до ареста му през 2011 г., и световноизвестният банкер Тиджан Тиам, който напусна страната през март тази година, бяха дисквалифицирани от участие в изборите с решение на правосъдните власти, а останалите опозиционни кандидати не разполагаха с подкрепата на голяма политическа партия, което направи Уатара явен фаворит.

През следващите дни се очаква резултатите да бъдат потвърдени официално от Конституционния съвет на Кот д'Ивоар.

Симон Гбагбо, бившата първа дама на Кот д'Ивоар, която бе най-известният претендент на тазгодишните президентски избори, призна поражението си и се обади на действащия президент Аласан Уатара, за да го поздрави за победата, съобщи Ройтерс.