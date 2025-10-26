В Африка - континента с най-младо население, управляват едни от най-възрастните държавни глави в света. Това често води до призиви от страна на поколението Z за политическа промяна и поемане на отговорност, отбелязва Ройтерс.

Най-пресният пример: в Мадагаскар недоволството на младежите прерасна в протести и безредици, довели до военен преврат, свалил този месец от власт президента Андри Ражоелина.

ПЪРВЕНЕЦЪТ КАМЕРУН

Иначе най-възрастният държавен глава в света е президентът на Камерун Пол Бия. Деветдесет и две годишният Бия, който е на власт от 1982 г. и прокара промени в конституцията, за да удължи управлението си, се кандидатира за пореден мандат на поста на изборите на 12 октомври.

Изходът от надпреварата не е ясен. Бия може да бъде обявен за победител, но опозиционният кандидат Иса Чирома Бакари претендира, че е спечелил. Това предвещава потенциален хаос в страната с 30 милиона жители и средна възраст на населението от едва 19 години, посочва Ройтерс.

Асошиейтед прес уточнява, че се очаква резултатите да бъдат обявени утре.

ТОГО

Вторият най-възрастен държавен глава в Африка е президентът на Того Жан-Люсиен Сави дьо Тове, отбелязва Ройтерс. На 86 години, той зае поста през май в съответствие с конституционни промени, одобрени на референдум през ноември миналата година. Така Дьо Тове стана най-възрастният президент в историята на западноафриканската държава, която вече е парламентарна република.

Промяната позволи на предишния президент Фор Гнасингбе да запази своя контрол върху изпълнителната власт в качеството си на премиер. Това продължи една де факто политическа династия, създадена от покойния му вече баща Гнасингбе Еядема, застанал начело на страната след преврат през 1967 г., посочва Ройтерс.

А докато Фор Гнасингбе управлява на практика Того, Дьо Тове ще е формално начело на страната с близо 10 милиона жители със средна възраст на населението от 19,9 години.

МАЛАВИ

На трето място в своеобразната класация е президентът на Малави Питър Мутарика. На 85 години, той зае отново поста съвсем наскоро, след като спечели произведените миналия месец в тази държава в Югоизточна Африка избори. Ройтерс определя това развитие като драматично завръщане в политиката за Мутарика, който обаче ще трябва да се справи с проблемите с бедността и климатичните промени в една страна с 22,2 милиона жители и средна възраст на населението от едва 18,8 години.

КОТ Д'ИВОАР

Четвърти по ред в списъка е президентът на Кот д'Ивоар Аласан Уатара. На 83 години, Уатара, който е на власт от 2010 г. и на когото приписват заслугата за възстановяването на тази страна в Западна Африка след вътрешен конфликт и за икономическия ѝ растеж, се кандидатира за нов мандат на произведените вчера избори.

Кот д'Ивоар има 33 милиона жители, като средната възраст и на неговото население е доста ниска - едва 18,3 години.

На фона на призиви към Уатара да се оттегли и да отстъпи място на следващите поколения, той си остава големият фаворит в надпреварата, отбелязва Франс прес.

СПИСЪКЪТ Е ДЪЛЪГ

Президентите на още пет африкански държави са навършили 80 години. Това са Екваториална Гвинея, Зимбабве, Конго, Уганда и Либерия, посочва Ройтерс.

Любопитен е случаят и с президента на Еритрея Исаяс Афеверки. На 79 години, той е единственият държавен глава в историята на страната, която придоби независимост, след като се отцепи от Етиопия през 1993 г.

Най-многолюдната страна в Африка и най-голяма икономика на континента - Нигерия, също се отличава с много младо население и възрастен президент. Бола Тинубу, на 73 години, бе избран на поста през 2023 г. с обещания да предприеме икономически реформи и мерки против корупцията в западноафриканската страна с 234 милиона жители и средна възраст на населението от едва 18 години. На средата на четиригодишния му мандат, равносметката е смесена.