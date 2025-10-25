Подробно търсене

Кот д'Ивоар гласува за президент

Николай Велев
Предизборен плакат на президента Аласан Уатара в столицата на Кот д'Ивоар Абиджан. Снимка: AP/Diomande Ble Blonde
Абиджан,  
25.10.2025 06:20
Гражданите на Кот д'Ивоар днес ще отидат до урните, за да гласуват за президент, като настоящият държавен глава – 83-годишният Аласан Уатара, се кандидатира за спорен четвърти мандат, предаде ДПА.

В Кот д'Ивоар, чието население възлиза на около 33 млн. души и е икономически двигател на Западна Африка, има сериозно политическо напрежение. Опозицията и правозащитни организации казват, че властите преследват критиците на Уатара и че в страната цари атмосфера на страх.

Освен Уатара, в надпреварата за президентския пост участват още четирима кандидати. До изборите обаче не бяха допуснати двамата основни опоненти на действащия президент - Лоран Гбагбо, който бе държавен глава от 2000 г. до ареста му през 2011г., и световноизвестният банкер Тиджан Тиам.

Наблюдатели очакват Уатара да спечели необходимите 50% от гласовете и да си осигури победа още на първи тур.

Кот д'Ивоар е втората по големина икономика в Западна Африка след Нигерия и е един от най-важните партньори на Европа и САЩ в региона. Въпреки това младежката безработица и корупцията бяха основни теми в предизборната кампания.

След президентските избори през 2010 г. Кот д'Ивоар бе обхванат от кръвопролитен конфликт между поддръжниците на двамата основни съперници - Габо и Уатара. При сблъсъците загинаха над 3000 души. 

Изборите през 2020 г. също бяха белязани от насилие и репресии. Според официални данни тогава са загинали 85 души, докато опозицията твърди, че убитите са най-малко 200.

