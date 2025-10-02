Най-възрастният държавен глава в света - президентът на Камерун, е кандидат за пореден мандат на поста

Най-възрастният държавен глава в света изобщо няма намерение да се пенсионира. Деветдесет и две годишният Пол Бия ще се бори на президентските избори в Камерун този месец за осми мандат на поста. Бия обаче до голяма степен отсъства от предизборната кампания, което неминуемо повдигна въпроси за неговото здраве.

Кампанията за изборите на 12 октомври започна официално на 27 септември. И ако преизбирането на Пол Бия почти не буди съмнение, големият въпрос е къде е той.

Камерунският президент, който е на власт от 1982 г., замина на 21 септември на "частно посещение в Европа", съобщиха от неговата канцелария. Комюникето не съдържа никакви подробности: къде, за колко време и защо е отишъл той там, отбелязва Франс прес.

Според дипломатически източник обаче Пол Бия е в Женева - любимата му дестинация за частни визити от повече от половин век.

Камерунският президент, който има право на неограничен брой мандати в съответствие с конституционните промени от 2008 г., по принцип се появява на публични места много рядко. Тези негови изяви обаче са следени много внимателно, посочва АФП.

По време на предишно негово посещение в швейцарския град - през септември миналата година, седмиците на отсъствие подхраниха какви ли не слухове, включително, че той е починал. В резултат камерунското правителство бе принудено да излезе с официално комюнике, в което успокои населението, че държавният глава е жив и здрав.

Този път от президентството взеха съответни мерки, за да не позволят разпространението на подобни слухове, особено в навечерието на избори. Публикуван бе видеозапис как Пол Бия, придружаван от съпругата си Шантал и трима съветници, се качва на самолета за Женева, видимо в добра форма.

Нещо повече, Дейвис Кивува от Училището за международни изследвания към китайския филиал на Нотингамския университет коментира пред Франс прес, че "поуките, извлечени от катастрофалното представяне на (предишния президент на САЩ Джо) Байдън (чиито проблеми със здравето в крайна сметка го принудиха да се откаже от амбициите си за преизбиране миналата година - бел. ред.) не са убегнали (на Пол Бия), нито на неговите съветници". "Колкото повече (Бия) остава встрани, толкова повече той поддържа илюзията, че умствено и физически е на висотата на своя пост", аргументира се Кивува.

Камерунският президент впрочем бе очакван в Ню Йорк за общополитическите дебати в рамките на 80-ата годишна сесия на ООН миналата седмица. Той обаче в крайна сметка не отиде в САЩ и бе представен от министъра на външните работи Льожон Мбела Мбела.

Пол Бия обяви кандидатурата си за преизбиране още през юли, припомня Би Би Си.

"Бъдете уверени, че решимостта ми да ви служа отговаря на неотложността на предизвикателствата, пред които сме изправени", написа Бия в публикация в "Екс". Той обясни, че решението му да се кандидатира за осми мандат е дошло след "многобройни и настоятелни" призиви от страна на хора от всички региони в Камерун и на диаспората.

Правителството на Бия обаче е критикувано заради твърдения за корупция и злоупотреби, както и заради обвинения в лошо управление и неспособност да се справи с предизвикателствата в Камерун в областта на сигурността, отбелязва Би Би Си.

Бившата френска колония става сцена на насилие, по-конкретно в западни райони, населявани от англоезичното малцинство. Впрочем страната в западната част на Централна Африка с територия от около 475 хиляди квадратни километра и население от приблизително 30 милиона души е чак на 147-о място в света по брутен вътрешен продукт на глава от населението според данни на Международния валутен фонд за тази година.

Пол Бия е големият фаворит на президентските избори, още повече че опозицията е разделена, посочва Франс прес. Неговото посещение в Женева, от друга страна, идва в момент, когато в семейството му цари напрежение. По-конкретно, в нощта на 17 срещу 18 септември - няколко дни преди камерунският президент да пристигне в Швейцария, дъщеря му Бренда Бия, която е популярна в "ТикТок" и редовно отсяда в хотел "Интерконтинентал" в Града на Женевското езеро, публикува в социалната мрежа видеозапис, на който призова своите сънародници да не гласуват за баща ѝ.

Клипът бе свален бързо, но междувременно стана много популярен и предизвика вълна от реакции, преди Бренда да публикува на 21 септември ново видео. "Не разбирам нищо от политика. Не следвайте моите съвети", призова тя едва четири дни след като прикани камерунците да не гласуват за баща ѝ.

Впрочем за Бренда Бия е известно, че наема стаи в "Интерконтинентал" в Женева за цяла година, отбелязва АФП. През 2018 г. консорциум от журналисти, разследващи икономическата престъпност, изчисли, че баща ѝ е прекарал в чужбина като президент четири години и половина, предимно в същия швейцарски град.

На изборите в края на другата седмица Пол Бия ще се изправи срещу 11 други кандидати, посочва Ройтерс. Смята се, че никой от тях няма сериозни шансове срещу дългогодишния президент, който има здрава хватка върху властта.

Една от причините за това е, че камерунската опозиция така и не успя да излъчи един консенсусен кандидат.

В резултат "мнозина камерунци са разочаровани, че опозицията, която от близо 30 години се опитва да замени президента Бия, все още не е в състояние на този етап да постигне съгласие", коментира пред Франс прес анализаторът от Международната кризисна група Арей Елвис Нтуи.

Пол Бия бе преизбран на предишните президентските избори в Камерун - през 2018 г., с над 71% от гласовете. Ако сега Бия отново спечели, осмият му мандат ще изтече в края на 2032 г. - броени месеци преди той хипотетично да навърши 100 години (на 13 февруари 2033 г. - бел. ред.).