Бившият американски президент Джо Байдън е претърпял наскоро операция за отстраняване на ракови клетки, съобщи "Ен Би Си Нюз"

Светослав Танчев
Бившият американски президент Джо Байдън. Снимка: AP/Stephanie Scarbrough, File
Вашингтон,  
05.09.2025 03:12
 (БТА)

Бившият американски президент Джо Байдън наскоро е претърпял операция за отстраняване на ракови клетки от кожата му, съобщи снощи телевизия "Ен Би Си Нюз", позовавайки се на негов говорител, предаде Ройтерс.

Процедурата, известна като хирургия по метода на Мохс, се използва често за лечение на най-често срещаните форми на рак на кожата.

Канцеларията на Байдън обяви по-рано тази година поставената от лекарите му диагноза за рак на простатата, като съобщи на 18 май, че става въпрос за по-агресивна и напреднала, но лечима форма на заболяването, припомня ДПА.

Байдън напусна поста си през януари и е най-възрастният президент в историята на САЩ.

Първоначално Байдън планираше да се кандидатира отново за поста от името на Демократическата партия на изборите през 2024 г., но по време на предизборната кампания изпитваше чести сривове и се представи катастрофално срещу републиканеца Доналд Тръмп в телевизионен дебат. Това породи все повече съмнения относно физическата и психическата му годност да бъде президент и той се оттегли от надпреварата.

/СХТ/

Към 04:00 на 05.09.2025 Новините от днес

