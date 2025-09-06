Подробно търсене

Президентска библиотека на Джо Байдън ще бъде построена в американския щат Делауер

Иво Тасев
Джо Байдън разговаря в качеството си на президент на САЩ по телефона с руския президент Владимир Путин от личната си резиденция в Уилмингтън, щата Делауер, 30 декември 2021 г. Снимка: Белият дом чрез АП/Adam Schultz
Вашингтон,  
06.09.2025 23:55
 (БТА)

Президентска библиотека на 46-ия държавен глава на САЩ Джо Байдън ще бъде построена в щата Делауер, където той живее, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение от днес на канцеларията на представителя на Демократическата партия.

Байдън, който през януари тази година сдаде поста на Доналд Тръмп, представяше Делауер в Сената на Конгреса на САЩ в продължение на 36 години, след което стана вицепрезидент на Барак Обама. Той се кандидатира за държавен глава през 2020 г., като победи тогавашния президент Тръмп, и встъпи в длъжност през 2021 г.

Байдън се кандидатира за втори мандат миналата година, но напусна надпреварата в хода на предизборната кампания след катастрофални за него телевизионни дебати с Тръмп, посочва Ройтерс. Вицепрезидентката му Камала Харис бе издигната за кандидат-президент на Демократическата партия но загуби вота през ноември.

Джо Байдън е роден в щата Пенсилвания, но Делауер, където семейството му се мести, когато е десетгодишен, бе избран за място на президентската му библиотека. Все още не е решено къде точно ще бъде издигната тя.

В Делауер Байдън и съпругата му Джил притежават имоти в Уилмингтън и в Ръхоубът Бийч.

/ИТ/

Свързани новини

05.09.2025 03:12

Бившият американски президент Джо Байдън е претърпял наскоро операция за отстраняване на ракови клетки, съобщи "Ен Би Си Нюз"

Бившият американски президент Джо Байдън наскоро е претърпял операция за отстраняване на ракови клетки от кожата му, съобщи снощи телевизия "Ен Би Си Нюз", позовавайки се на негов говорител, предаде Ройтерс. Процедурата се използва нерядко за лечение на най-често срещаните форми на рак на кожата.
29.08.2025 17:27

Доналд Тръмп лиши от охрана бившата вицепрезидентка Камала Харис

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е разпоредил бившата вицепрезидентка и негов политически опонент на изборите през 2024 г. Камала Харис да бъде лишена от охрана от Сикрет сървис от 1 септември, предаде Ройтерс.

Към 00:45 на 07.09.2025 Новините от днес

