Валерия Динкова
ООН призова за сдържаност по повод на информациите за насилие след президентските избори в Камерун и поиска разследване
Поддръжници на бившия министър и кандидат от опозицията за президент на Камерун Иса Чирома Бакар протестират в град Гаруа, 26 октомври 2025 г. Снимка: AP/Welba Yamo Pascal
Женева,  
27.10.2025 19:54
 (БТА)

Върховният комисариат на ООН за правата на човека поиска днес разследване по повод на информациите за насилие, свързани с президентските избори в Камерун, на които президентът Пол Бия бе преизбран за осми мандат, предаде Франс прес.

"От вчера получаваме шокиращи съобщения за убити, ранени или арестувани хора по време на демонстрации, свързани с днешното обявяване на резултатите от президентските избори. Призоваваме за сдържаност, започване на разследване и прекратяване на насилието", се казва в съобщение на Върховния комисариат в социалната платформа "Екс".

