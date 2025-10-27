ООН призова за сдържаност по повод на информациите за насилие след президентските избори в Камерун и поиска разследване

Върховният комисариат на ООН за правата на човека поиска днес разследване по повод на информациите за насилие, свързани с президентските избори в Камерун, на които президентът Пол Бия бе преизбран за осми мандат, предаде Франс прес.

"От вчера получаваме шокиращи съобщения за убити, ранени или арестувани хора по време на демонстрации, свързани с днешното обявяване на резултатите от президентските избори. Призоваваме за сдържаност, започване на разследване и прекратяване на насилието", се казва в съобщение на Върховния комисариат в социалната платформа "Екс".