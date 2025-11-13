Подробно търсене

За масови арести и 16 убити при сблъсъците след обявяване на изборните резултати в Камерун, съобщиха властите

Валерия Динкова
Камерунският президент Пол Бия гласува на президентските избори на 12 октомври 2025 г. Снимка: AP Photo/Angel Ngwe, File
Дакар,  
13.11.2025 17:13
 (БТА)

Властите в Камерун съобщиха, че 800 души са били арестувани, а 16 убити при сблъсъците със силите за сигурност след изборната победа на президента Пол Бия, предаде Асошиейтед прес.

Това е първият официален коментар на властите за броя на загиналите след началото на размириците.

Министърът на вътрешните работи Пол Атанга Нджи заяви, че силите за сигурност са убили 13 протестиращи в икономическия център Дуала и трима други в Северния регион.

Опозицията обаче казва, че убитите са 55 души, съобщи „Хюман Райтс Уоч“.

„Насилствените репресии срещу протестиращите и обикновените граждани в Камерун разкриват задълбочаващия се модел на репресии, който хвърля тъмен облак върху изборите“, каза Илария Алегроци, старша изследователка за региона на Африка в „Хюман Райтс Уоч“. „Властите трябва незабавно да обуздаят, разследват и преследват отговорните сили за сигурност, а всички политически лидери трябва да призоват поддръжниците си да отхвърлят насилието“, добави тя.

Протестите избухнаха в ключови бастиони на опозицията, включително в Дуала и в северните градове Маруа и Гаруа, след обявяването на резултатите от президентските избори на 12 октомври.

Деветдесет и две годишният Пол Бия, който е най-възрастният президент в света, спечели изборите и си осигури осми мандат, показват официалните резултати, които бяха оспорени от опозицията, включително от съперника му в президентския вот Иса Чирома Бакари. Бакари твърди, че е спечелил изборите и призова камерунските граждани да отхвърлят изборния резултат.

Бия е на власт от 1982 г., почти половината от неговия живот, и е вторият президент на Камерун, след получаването на независимост от Франция през 1960 година.

Той рядко е виждан публично, а критиците му твърдят, че способностите му да управлява са сериозно ограничени заради неговата възраст.

/ВА/

Свързани новини

28.10.2025 13:46

Опозицията в Камерун не прие победата на Бия и подозира измама на фона на протести, съпътствани от насилие

Опозиционните лидери в Камерун отхвърлиха резултатите от президентските избори, на които президентът Пол Бия беше преизбран за още 7 години, предаде Ройтерс. Те заявиха, че резултатът не отразява волята на народа в страната. Националният съвет на
27.10.2025 19:54

ООН призова за сдържаност по повод на информациите за насилие след президентските избори в Камерун и поиска разследване

Върховният комисариат на ООН за правата на човека поиска днес разследване по повод на информациите за насилие, свързани с президентските избори в Камерун, на които президентът Пол Бия бе преизбран за осми мандат, предаде Франс прес.
27.10.2025 15:07

Президентът на Камерун Пол Бия бе обявен за победител на изборите; опозицията съобщи за стрелба

Президентът на Камерун Пол Бия е преизбран за осми мандат с 53,66% от гласовете, показаха официалните резултати днес. Това увеличава вероятността от сблъсък с поддръжниците на основния кандидат на опозицията, обяви се също за победител, предаде
26.10.2025 21:33

В Камерун задържаха опозиционни фигури преди обявяването на резултатите от президентските избор, най-малко четирима бяха застреляни

Камерунските власти са задържали около 30 политици и активисти, свързани с кандидата за президентския пост от опозицията Иса Чирома, съобщиха от неговата кампания, което засили напрежението преди обявяването утре на резултатите от вота на 12

Към 17:43 на 13.11.2025 Новините от днес

