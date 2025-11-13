За масови арести и 16 убити при сблъсъците след обявяване на изборните резултати в Камерун, съобщиха властите

Властите в Камерун съобщиха, че 800 души са били арестувани, а 16 убити при сблъсъците със силите за сигурност след изборната победа на президента Пол Бия, предаде Асошиейтед прес.

Това е първият официален коментар на властите за броя на загиналите след началото на размириците.

Министърът на вътрешните работи Пол Атанга Нджи заяви, че силите за сигурност са убили 13 протестиращи в икономическия център Дуала и трима други в Северния регион.

Опозицията обаче казва, че убитите са 55 души, съобщи „Хюман Райтс Уоч“.

„Насилствените репресии срещу протестиращите и обикновените граждани в Камерун разкриват задълбочаващия се модел на репресии, който хвърля тъмен облак върху изборите“, каза Илария Алегроци, старша изследователка за региона на Африка в „Хюман Райтс Уоч“. „Властите трябва незабавно да обуздаят, разследват и преследват отговорните сили за сигурност, а всички политически лидери трябва да призоват поддръжниците си да отхвърлят насилието“, добави тя.

Протестите избухнаха в ключови бастиони на опозицията, включително в Дуала и в северните градове Маруа и Гаруа, след обявяването на резултатите от президентските избори на 12 октомври.

Деветдесет и две годишният Пол Бия, който е най-възрастният президент в света, спечели изборите и си осигури осми мандат, показват официалните резултати, които бяха оспорени от опозицията, включително от съперника му в президентския вот Иса Чирома Бакари. Бакари твърди, че е спечелил изборите и призова камерунските граждани да отхвърлят изборния резултат.

Бия е на власт от 1982 г., почти половината от неговия живот, и е вторият президент на Камерун, след получаването на независимост от Франция през 1960 година.

Той рядко е виждан публично, а критиците му твърдят, че способностите му да управлява са сериозно ограничени заради неговата възраст.