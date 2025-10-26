В Камерун задържаха опозиционни фигури преди обявяването на резултатите от президентските избор, най-малко четирима бяха застреляни

Камерунските власти са задържали около 30 политици и активисти, свързани с кандидата за президентския пост от опозицията Иса Чирома, съобщиха от неговата кампания, което засили напрежението преди обявяването утре на резултатите от вота на 12 октомври, предаде Ройтерс.

Най-малко четирима души са били застреляни по време на протести на опозицията в търговската столица на Камерун Дуала, съобщи още кампанията на Чирома, който се опитва да свали от власт дългогодишния лидер Пол Бия.

Сред задържаните са Анисет Екане, лидер на партията МАНИДЕМ, и Джеукам Чамени, видна фигура в движението "Съюз за промяна". И двамата са подкрепили кандидатурата на Чирома.

Арестите се извършват на фона на засилващите се сблъсъци между силите за сигурност и поддръжниците на Чирома в тази централноафриканска страна, производителка на какао и петрол.

Пол Атанга Нджи, министърът на вътрешните работи на Камерун, потвърди по време на пресконференция в събота, че са били извършени арести във връзка с това, което той описа като "бунтовническо движение", въпреки че не разкри самоличността или общия брой на задържаните.

"Призивите за протести от страна на определени политици, обсебени от властта, без съмнение създават условия за криза в областта на сигурността и допринасят за реализацията на плана за въстание ", заяви Нджи.

В публикация на страницата на кампанията си във Фейсбук от днес Чирома отхвърли обвиненията във въстание и посочи, че правителствени служители са се опитали да преговарят с някои от арестуваните преди задържането им.

Чирома, бивш министър и някогашен съюзник на президента Пол Бия, обяви победа в изборите и заяви, че няма да приеме никакъв друг резултат.

През изминалата седмица в няколко града избухнаха протести, след като частичните резултати от изборите, съобщени от местните медии, показаха, че Бия е на път да бъде обявен за победител.

92-годишният Бия, на власт в Камерун от 1982 г. и понастоящем най-възрастният управляващ президент в света, може да продължи да управлява още седем години, ако Конституционният съвет го обяви за победител утре.