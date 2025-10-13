Камерун брои гласовете, докато най-възрастният президент в света се бори за поредния си мандат

Камерун започна да брои гласовете след президентските избори вчера, на които се очаква да победи действащият президент Пол Бия, най-възрастният държавен глава в света (на 92 години), като продължи 43-годишното си управление, въпреки настояването на опозицията за промяна.

Сред опонентите му е бившият правителствен говорител Иса Чирома, на 76 години, който мобилизира големи тълпи, изискващи край на дългия мандат на Бия, и получи подкрепата на платформа от някои опозиционни партии и граждански групи. В същото време президентът проведе само един предизборен митинг в северния град Маруа, под мотото "Величие и надежда". Вместо това той разчита на строго контролираните държавни медии и публикации в социалните медии, докато неговият екип обещава по-голямо икономическо развитие.

Анализатори обаче казват, че Бия, на власт от 1982 г., вероятно ще бъде преизбран, като се има предвид твърдия му контрол над държавните институции и фрагментирания характер на опозицията, излъчила девет кандидати.

Малко над 8 милиона камерунци са се регистрирали да гласуват. Резултатите се очакват в рамките на 15 дни и няма екзит полове.

"Нищо не е сигурно. Да изчакаме и да видим. Да изчакаме името на победителя", каза Бия пред медиите, след като гласува в заможен квартал в близост до президентския дворец в столицата Яунде.

Критиците на Бия все още се надяват, че той може да бъде свален от власт след десетилетия на икономическа стагнация и напрежение в централноафриканската страна с 30 милиона души население, производител на петрол и какао, отбелязва Ройтерс.

Наблюдателите обаче прогнозират победа за сегашния държавен глава, който за първи път става президент през 1982 г. след оставката на първия камерунски държавен глава Ахмаду Ахиджо, и оттогава управлява страната, отбелязва Франс прес. Бия бе обявен за победител в седем поредни избора. Камерун е имал само двама лидери от обявяването на независимостта си през 1960 година.

В знак за нарастващото напрежение около изборите, Ройтерс съобщава, че силите за сигурност са използвали сълзотворен газ, за да разпръснат стотици поддръжници на Чирома, които се опитаха да се съберат около резиденцията му в Гаруа, след като районът е бил отцепен.