Румънският премиер и еврокомисарят по енергетиката обсъдиха предизвикателствата в енергийната и жилищната сфера

Румънският премиер Илие Боложан се срещна днес в правителствения дворец "Виктория" с еврокомисаря за енергията и жилищата Дан Йоргенсен, като разговорите им бяха свързани с основните предизвикателства в сферата на енергетиката и жилищата, както и възможности за укрепване на сътрудничеството на Румъния с Европейската комисия в тези сектори, предаде Аджерпрес.

Според правителствено съобщение премиерът е посочил, че макар Румъния да е инвестирала през последните години във възобновяема енергия и в саниране на сградите, тези проекти са били осъществени фрагментарно и без координация на национално ниво.

Друга обсъдена тема се е отнасяла до инвестициите в капацитети за складиране на енергия и разширяване на регионалната свързаност за по-голяма стабилност на енергийната система.

"За да балансира производството и потреблението Румъния трябва да инвестира в складиране и свързване на енергийните мрежи със Западна Европа. Тези проекти ще намалят разходите и ще повишат енергийната сигурност", е посочил премиерът според прессъобщението.

Той също така е благодарил на Европейската комисия за оказваната подкрепа за удължаването на срока на функциониране на въглищните централи - мярка, която допринася за запазване на стабилността в преходния период, се посочва в цитирания източник.

Боложан също така е изтъкнал интереса на Румъния към развитие на ядрената енергия чрез технологична модернизация на първи реактор на единствената атомна електроцентрала в Румъния - АЕЦ Черна вода, а също така и интереса на страната към инвестиции в нови енергийни мощности в зоната на Черно море.

Предвид отговорностите на еврокомисаря и в областта на жилищата, двамата са обсъдили и възможността за разширяване на европейските програми за подкрепа на санирането на старите блокове с цел подобряване на енергийната ефективност и жилищния комфорт.

От своя страна еврокомисарят Дан Йоргенсен е приветствал инициативите на Румъния, подчертавайки важността на регионалното сътрудничество и инвестициите в енергийната инфраструктура за премахване на зависимостта от руския газ.

В този контекст той е подчертал подкрепата на ЕК за проектите, които допринасят за повишаване на стандарта на живот на европейските граждани: "Независимо дали говорим за енергия или жилища, нашата обща цел е да предложим реални решения, които повишават жизнения стандарт на хората", се посочва в съобщението.