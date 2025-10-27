Еврокомисарят за енергията Дан Йоргенсен пристига на посещение в България

Европейският комисар за енергията и жилищата Дан Йоргенсен ще бъде на посещение в България утре, съобщиха от представителството на Европейската комисия в България.

Той ще се срещне с министъра на енергетиката Жечо Станков и ще се запознае на място с напредъка по изграждането на лот 3 "Рупча-Ветрино" на Вертикалния газов коридор - стратегическа инициатива с международно значение в енергийния сектор. Министърът на енергетиката на Румъния Богдан-Груя Иван, правителствени представители и дипломати от останалите държави, участващи в проекта, също ще се включат в проверката. В програмата е предвидено и посещение на компресорната станция "Нова Провадия".

Йоргенсен днес е на посещение в Румъния, където ще участва в министерска среща на групата на високо равнище за енергийна свързаност на Централна и Югоизточна Европа. Срещата е по повод преговорите за постепенно премахване на вноса на изкопаеми горива от Русия. Участниците ще обсъдят как цените на енергията да бъдат по-достъпни, се отбелязва в съобщението.

Вертикалният газов коридор е инициатива на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Неговото строителство е подкрепено от ЕК. Разработени са два проекта за увеличаване на капацитетите в посока от юг на север за преноса на газ (включително и втечнен газ) от Гърция през България, Румъния, Унгария, Словакия и Молдова, с възможност за достигане и до Украйна.