Комисарят за енергията Дан Йоргенсен и министър Жечо Станков ще инспектират напредъка по изграждане на лот 3 "Рупча-Ветрино" на Вертикалния газов коридор

Камелия Цветанова
Снимка: Министерски съвет, архив
София,  
28.10.2025 06:00
 (БТА)

Еврокомисарят за енергията и жилищата Дан Йоргенсен и министърът на енергетиката Жечо Станков ще направят днес инспекция на напредъка по изграждането на лот 3 "Рупча-Ветрино" на Вертикалния газов коридор - стратегическа инициатива с международно значение в енергийния сектор, съобщиха от Министерството на енергетиката. В проверката ще се включат и министърът на енергетиката на Румъния Богдан-Груя Иван, правителствени представители и дипломати от останалите държави, участващи в проекта.

Предвидена е и обиколка на най-модерната компресорна станция у нас "Нова Провадия", намираща се в непосредствена близост.

Вертикалният газов коридор е инициатива на България, Гърция, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Неговото строителство е подкрепено от Европейската комисия. Разработени са два проекта за увеличаване на капацитетите в посока от юг на север за преноса на газ (включително и втечнен газ) - от Гърция през България, Румъния, Унгария, Словакия и Молдова, с възможност за достигане и до Украйна.

/ЕС/

