Индексите на водещите европейски фондови пазари затвориха на рекордно високи нива след признаци за облекчаване на търговското напрежение между САЩ и Китай

Водещите индекси на европейските фондови пазари приключиха днешната търговия на рекордно високи нива за трета поредна сесия, тъй като признаците за облекчаване на търговското напрежение между Пекин и Вашингтон подхраниха поемането на риск. На този фон поевтиняването на акциите на компаниите от здравния сектор ограничи печалбите, предаде Ройтерс.

Във Франкфурт DAX нарасна с 68,89 пункта или 0,28 на сто до 24 308,78 пункта, а парижкият CAC 40 се повиши с 13,55 пункта или 0,16 на сто до 8239,18 пункта.

Лондонският FTSE 100 добави 8,2 пункта или 0,09 на сто, достигайки 9653,82 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 се увеличи с 1,27 пункта или 0,22 на сто до 577,03 пункта.

Международният апетит за риск бе стимулиран и след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ и Китай ще успеят да постигнат търговско споразумение.

Акциите на европейските банки и компаниите от технологичния сектор поскъпнаха с по 1,2 на сто, докато книжата на фирмите от здравния сектор изгубиха 0,5 на сто от стойността си.

Акциите на швейцарската "Новартис" (Novartis) поевтиняха с 0,9 на сто, а на "Рош" (Roche) – с 1,4 на сто, след като "Джефрис" (Jefferies) понижи кредитния ѝ рейтинг.

Книжата на "Порше АГ" (Porsche AG) прибавиха 3 на сто към стойността си, след като компанията съобщи за по-малка от очакваното коригирана оперативна загуба.

Акциите на банковия холдинг Ейч Ес Би Си (HSBC Holdings), листнати на лондонската борса, намалиха спадовете си и завършиха без промяна, след като компанията обяви, че ще отдели провизии в размер на 1,1 милиарда долара в рамките на финансовите си резултати за третото тримесечие след решение на съд в Люксембург, свързано с инвестиционната измама на Бърнард Мадоф.