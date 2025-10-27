Ейч Ес Би Си задели провизии от 1,1 милиарда долара след съдебно решение по делото Мадоф

Ейч Ес Би Си (HSBC) ще отдели провизии в размер на 1,1 милиарда долара в рамките на финансовите си резултати за третото тримесечие след решение на съд в Люксембург, свързано с инвестиционната измама на Бърнард Мадоф, предаде ДПА.

Решението е резултат от продължило дълго време дело, заведено от "Херлад фанд Ес Пи Си" (Herald Fund SPC) през 2009 г. срещу "Ейч Ес Би Си секюритис сървисис Люксембург – Ейч Ес Ес Ел" ( HSBC Securities Services Luxembourg - HSSL) във връзка със загуба на финансови средства и ценни книжа, свързани с финансовата пирамида, известна като схемата "Понци" на Мадоф, който се превърна в един от най-големите финансови скандали в историята.

През октомври 2025 г. Касационният съд на Люксембург отхвърли жалбата на Ейч Ес Ес Ел по иска на "Херлад" за възстановяване на ценни книжа, но удовлетвори иска за възстановяване на парични средства.

Ейч Ес Ес Ел сега планира да депозира второ обжалване пред Апелативния съд на Люксембург, за да оспори сумата, която може да се наложи да плати.

Мадоф, който почина в затвора през 2021 г., призна, че е измамил хиляди инвеститори с около 65 милиарда долара.

Ейч Ес Би Си обяви, че все още не са сигурни окончателните финансови последици поради сложността на делото и текущия процес на обжалване.