Всички индекси на Българската фондова борса се повишават в днешната сесия

Всички индекси на Българската фондова борса (БФБ) днес се повишават, показват данните на борсовата платформа.

Основният индекс на БФБ SOFIX расте с 0,46 на сто до 1073,01 пункта. Широкият измерител BGBX40 качва с 0,33 на сто до 193,17 пункта. Пазарът "Бийм" е нагоре с 1,46 на сто до 109,14 пункта.

На основния пазар на борсата днес бяха сключени сделки за 5 233 616 лева. На пазара MTF BSE International, на който се търгуват акции на световни компании, оборотът е за 124 893 лева. На пазара "Бийм" са продадени книжа за 96 172 лева.

Книжата на "Софарма" АД остават без промяна и се търгуват на 2,69 лева едната. Акциите на "Сирма Груп холдинг" АД поскъпват с 3,36 на сто и се продават по 1,54 лева за брой. Цената на акциите на "Първа Инвестиционна Банка" АД се вдига с 1,19 на сто до 5,12 лева за брой, а на "Централна кооперативна банка" АД - с 1,20 на сто до 1,69 лева за брой. Книжата на "Българска фондова борса" АД са нагоре с 0,93 на сто на сто и се предлагат по 10,90 лева едната. Акциите на "Агрия груп холдинг" АД спадат с 1,33 на сто до 14,80 лева за брой.

На пазар "Бийм" цената на акциите на "Дронамикс кепитъл " АД спада с 0,76 на сто до 2,62 лева за брой. Книжата на "Болерон" АД скачат с 14,29 на сто до 3,20 лева едната. Акциите на "ИпоТех Софком" АД са без промяна и се търгуват по 3,92 лева за брой.