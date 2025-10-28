Подробно търсене

Европейските борси се движат разнопосочно в предобедната търговия в очакване на решението на УФР

Галя Горнишка
Европейските борси се движат разнопосочно в предобедната търговия в очакване на решението на УФР
Европейските борси се движат разнопосочно в предобедната търговия в очакване на решението на УФР
Снимка: AP/Matthias Schrader
Франкфурт на Майн/Париж/Лондон,  
28.10.2025 11:08
 (БТА)

Основните индекси на водещите европейски фондови борси се движат разнопосочно в предобедната търговия, като глобалните пазари са в очакване на решението на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ за водещите лихви, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се понижи с 85,45 пункта или 0,35 на сто до 24 223,33 пункта към 10:55 часа българско време.

Парижкият CAC 40 загуби 19,84 пункта или 0,24 на сто до 8219,34 пункта.

Лондонският FTSE 100 се покачи с 2,72 пункта или 0,02 на сто до 9656,54 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 намаля с 1,73 пункта или 0,3 на сто до 575,3 пункта.

Акциите на "Новартис" (Novartis) се понижиха с 3,3 на сто, след като швейцарският фармацевтичен гигант публикува резултатите си за третото тримесечие. Продажбите на компанията в постоянна валута са нараснали със 7 на сто спрямо същия период на предходната година, а нетната печалба е скочила с 25 на сто на годишна база, достигайки 3,9 милиарда долара. Анализаторите очакваха нетната печалба да достигне 4,4 милиарда долара, според  оценката на "Лондон сток ексчейндж груп" (London Stock Exchange Group -LSEG).

Акциите на "Бе Ен Пе Париба" (BNP Paribas) поевтиняха с 3 на сто в началото на днешната търговия, след като френската банка отчете печалба преди данъци от 4,28 милиарда евро, надминавайки очакваните от анализаторите 3,44 милиарда евро.

/ЕС/

Свързани новини

27.10.2025 20:09

Индексите на водещите европейски фондови пазари затвориха на рекордно високи нива след признаци за облекчаване на търговското напрежение между САЩ и Китай

Водещите индекси на европейските фондови пазари приключиха днешната търговия на рекордно високи нива за трета поредна сесия, тъй като признаците за облекчаване на търговското напрежение между Пекин и Вашингтон подхраниха поемането на риск. На този
24.10.2025 19:35

Европейските борси закриха търговията разнопосочно след публикуването на данните за инфлацията в САЩ и корпоративни резултати

Водещите индекси на основните европейски фондови пазари приключиха смесено днешната търговска сесия, като инвеститорите осмислят публикуваните по-късно от обичайното данни за инфлацията в САЩ и корпоративните резултати, предаде Си Ен Би Си  Бюрото
24.10.2025 12:40

Европейските борси стартираха с повишения в очакване на нова порция корпоративни отчети

Европейските акции започнаха търговията в петък на положителна територия на фона на поредица от финансови отчети. Паневропейският индекс Stoxx 600 се повиши с 0,1 на сто към 12:30 ч. българско време, въпреки че движенията по отделните борси и

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:39 на 28.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация