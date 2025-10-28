Европейските борси се движат разнопосочно в предобедната търговия в очакване на решението на УФР

Основните индекси на водещите европейски фондови борси се движат разнопосочно в предобедната търговия, като глобалните пазари са в очакване на решението на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ за водещите лихви, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се понижи с 85,45 пункта или 0,35 на сто до 24 223,33 пункта към 10:55 часа българско време.

Парижкият CAC 40 загуби 19,84 пункта или 0,24 на сто до 8219,34 пункта.

Лондонският FTSE 100 се покачи с 2,72 пункта или 0,02 на сто до 9656,54 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 намаля с 1,73 пункта или 0,3 на сто до 575,3 пункта.

Акциите на "Новартис" (Novartis) се понижиха с 3,3 на сто, след като швейцарският фармацевтичен гигант публикува резултатите си за третото тримесечие. Продажбите на компанията в постоянна валута са нараснали със 7 на сто спрямо същия период на предходната година, а нетната печалба е скочила с 25 на сто на годишна база, достигайки 3,9 милиарда долара. Анализаторите очакваха нетната печалба да достигне 4,4 милиарда долара, според оценката на "Лондон сток ексчейндж груп" (London Stock Exchange Group -LSEG).

Акциите на "Бе Ен Пе Париба" (BNP Paribas) поевтиняха с 3 на сто в началото на днешната търговия, след като френската банка отчете печалба преди данъци от 4,28 милиарда евро, надминавайки очакваните от анализаторите 3,44 милиарда евро.