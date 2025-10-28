Повечето индекси на Българската фондова борса днес се понижават при търговия за над 10 млн. лева

Повечето индекси на Българската фондова борса (БФБ) днес се понижават. Основният индекс на БФБ SOFIX запазва ниво от 1069,43 пункта. Широкият измерител BGBX40 е надолу с 0,11 на сто до 192,83 пункта. Пазарът "Бийм" се понижава с 0,39 на сто до 107,54 пункта, показват данните на борсовата платформа.

На основния пазар на борсата днес бяха сключени сделки за близо 10,5 млн. лева. На пазара MTF BSE International, на който се търгуват акции на световни компании, оборотът е за 244 598 лева. На пазара "Бийм" са продадени книжа за 110 114 лева.

Книжата на "Софарма" АД остават без промяна и се търгуват на 2,70 лева едната. Акциите на "Сирма Груп холдинг" АД поскъпват с 1,31 на сто и се продават по 1,55 лева за брой. Цената на акциите на "Първа Инвестиционна Банка" АД се вдига с 3,59 на сто до 5,20 лева за брой. Книжата на "Българска фондова борса" АД са надолу с 0,93 на сто на сто и се предлагат по 10,70 лева едната. Акциите на "Агрия груп холдинг" АД падат с 0,67 на сто до 14,80 лева за брой.

На пазара "Бийм" цената на акциите на "Дронамикс кепитъл " АД се вдига с 0,81 на сто до 2,48 лева за брой. Книжата на "ИпоТех Софком" АД поскъпват с 0,51 на сто и се търгуват по 3,98 лева за брой. Акциите на "ИмПулс растеж" АД са надолу с 2,74 на сто до 1,42 лева едната. Книжата на "Ейч Ар кепитъл" АД поскъпват с 2,48 на сто до 3,30 лева за брой.