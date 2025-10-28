Водещите борсови индекси в Европа закриха сесиите предимно в червено, инвеститорите следят търговските отношения между САЩ и Китай

Водещите индекси на основните европейски фондови пазари приключиха предимно в червено днешната търговия след три последователни сесии на рекордни върхове. Инвеститорите насочиха вниманието си към развитието на търговските отношения между САЩ и Китай и към корпоративните отчети, предаде Ройтерс.

Във Франкфурт DAX се понижи с 30,15 пункта или 0,12 на сто до 24 278,63 пункта.

Парижкият CAC 40 спадна с 22,6 пункта или 0,27 на сто до 8216,58 пункта.

Лондонският FTSE 100 се покачи с 42,92 пункта или 0,44 на сто до 9696,74 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 изгуби 1,27 пункта или 0,22 на сто до 575,76 пункта.

Финландският основен индекс се покачи с 1,8 на сто - най-високото му ниво от над три години, след като акциите на производителя на телекомуникационно оборудване "Нокиа" (Nokia) поскъпнаха с над 20 на сто до най-високото си равнище от 2016 година. Скока последва изявление на "Нокиа", че американската технологична корпорация "Енвидиа" (Nvidia) ще придобие дял от 2,9 на сто в производителя на телекомуникационно оборудване срещу 1 милиард долара.

Широкият телекомуникационен индекс в Европа изпревари растежа на останалите сектори, като се увеличи с 2,2 на сто.

На другия полюс бяха книжата на компаниите в здравния сектор, които поевтиняха с 1,7 на сто, след като акциите на швейцарския производител на лекарства "Новартис" (Novartis) изгубиха 4,2 на сто от стойността си, въпреки че компанията отчете печалба за третото тримесечие в съответствие с прогнозите.

Европейският сектор на компаниите за строителство и строителни материали спадна общо с 0,8 на сто, воден от поевтиняването на акциите на швейцарската химическа компания "Сика" (Sika AG) с 5,9 на сто след понижаване на кредитния ѝ рейтинг.

Книжата на Ейч Ес Би Си (HSBC) поскъпнаха с 4,6 на сто, след като британската банка повиши прогнозата си за доходите и заяви, че ще премине в "режим на растеж" след придобиването на "Банк Ханг Сенг" (Bank Hang Seng). Лондонският индекс FTSE 100 за първи път премина границата от 9700 пункта, след което отстъпи от това равнище.

Междувременно акциите на "Бе Ен Пе Париба" (BNP Paribas) поевтиняха с 3,5 на сто, след като френската банка не изпълни прогнозите си за печалба за третото тримесечие.

Европейските акции наскоро достигнаха рекордни нива, подкрепени от оптимизма около евентуалното постигане на търговска сделка между САЩ и Китай преди планираната среща между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Южна Корея в четвъртък.

Подобна сделка би предотвратила прилагането на по-високи американски мита и китайски ограничения върху износа на редкоземни елементи, което би облекчило напрежението между двете водещи световни икономически сили.

"Пазарните участници вече прогнозират, че отношенията между САЩ и Китай са до известна степен разрешени и вървят в по-добра посока, поне временно", коментира Майкъл Браун, старши стратег в лондонския офис на компанията за търговия с валута "Пейпърстоун" (Pepperstone).

Тази седмица пазарите очакват решенията на централни банки. Прогнозира се Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ да намали лихвените проценти с 25 базисни пункта утре, докато Европейската централна банка (ЕЦБ) вероятно ще запази настоящите лихвени нива.

Книжата на "Капжемини" (Capgemini) поскъпнаха с 1,5 на сто след като френската консултантска компания повиши прогнозата си за растеж, а на производителя на вятърни турбини "Нордекс" (Nordex) - с близо 23 на сто, след като увеличи прогнозата си за печалба за цялата година.

Според данни в ново проучване на ЕЦБ, очакванията на потребителите в еврозоната за инфлацията през следващите 12 месеца отбелязват лек спад през септември, докато дългосрочните им прогнози остават без промяна.