Илиян Цвейн
Президентът Тръмп отново критикува Джером Пауъл и заяви, че обмисля неговия наследник
Президентът Доналд Тръмп говори пред бизнес лидери на вечеря в Токио, Япония, вторник, 28 октомври 2025 г. Снимка: AP/Mark Schiefelbein
Токио,  
28.10.2025 16:05
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че има дълъг списък с хора, които биха могли да поемат ръководството на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ. Той отново отправи критики към настоящия президент на институцията Джером Пауъл, предаде Ройтерс.

"Имаме некомпетентен шеф на УФР... имаме лош човек в УФР, но той ще си тръгне след няколко месеца и ще имаме някой нов на негово място", заяви Тръмп пред бизнес лидери на вечеря в Токио по време на едноседмичното си пътуване в Азия. Мандатът на Пауъл изтича през май 2026 година.

Президентът Тръмп добави, че е искал финансовият министър Скот Бесънт да поеме централната банка, но той е отказал: "Мисля за него за (президент на) Федералния резерв... но той не иска да поеме поста. Харесва му да е министър на финансите, така че не го броим."

Вчера Бесънт заяви пред репортери, че има пет финалисти за кандидатурата за президент на УФР - икономическият съветник на Белия дом Кевин Хасет, бившият управител на УФР Кевин Уорш, настоящият управител на клон на УФР Кристофър Уолър, заместник-председателят Мишел Боуман и изпълнителният директор на "Блекрок" (BlackRock) Рик Ридер.

Бесънт уточни, че ще представи най-добрите кандидати на Тръмп през декември.

На утрешното си заседание се очаква УФР да намали лихвите по заемите в САЩ за втори път тази година, в опит да предотврати по-нататъшно забавяне на пазара на труда.

/ИЦ/

Свързани новини

27.10.2025 10:09

Решението за нов ръководител на Управлението за федерален резерв може да бъде взето до края на годината, заяви Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че решението за назначаването на нов председател на Управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) може да бъде взето до края на годината, предаде Ройтерс. "Може би до края на годината ще вземем
10.10.2025 12:15

Кандидат за наследник на Джером Пауъл начело на УФР се оттегля, съобщи Си Ен Би Си

Бившият член на Управлението за федералния резерв на САЩ (УФР) Лари Линдзи е оттеглил кандидатурата си за президент на централната банка, съобщи Си Ен Би Си.  Според материал на телевизията от август Линдзи е бил сред единадесетте потенциални
09.10.2025 20:25

Намаляването на бюджетния дефицит на САЩ върви по план, заяви министърът на финансите Скот Бесънт

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт приветства изнесена днес оценка за дефицита на САЩ за изминалата фискална година, показваща, че той е леко намалял, по-специално заради рязкото увеличение на приходите от мита, предаде Франс прес. Изнесени
09.10.2025 16:02

Скот Бесънт е разпитал подробно кандидатите за президент на УФР за позициите им по водената от централната банка парична политика, пише в. "Файненшъл таймс"

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт е разпитал подробно кандидатите за поста председател на Управлението за федерален резерв (УФР) относно позициите им за нивото на лихвените проценти и бъдещето на програмите за изкупуване на облигации,
01.10.2025 19:52

Върховният съд на САЩ блокира засега уволнението на Лиса Кук от Управлението за федерален резерв

Върховният съд на САЩ временно блокира уволнението на члена на Управлението за федерален резерв (УФР) Лиса Кук, наредено от президента Доналд Тръмп. Съдът постанови, че Кук може да остане на поста си поне до изслушването по случая през януари,

Към 16:15 на 28.10.2025 Новините от днес

