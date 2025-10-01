Подробно търсене

Върховният съд на САЩ блокира засега уволнението на Лиса Кук от Управлението за федерален резерв

Бойчо Попов
Върховният съд на САЩ блокира засега уволнението на Лиса Кук от Управлението за федерален резерв
Върховният съд на САЩ блокира засега уволнението на Лиса Кук от Управлението за федерален резерв
Членът на Управителния съвет на Управлението на федералния резерв Лиса Кук. Снимка: AP Photo/Manuel Balce Ceneta, архив
Вашингтон ,  
01.10.2025 19:52
 (БТА)

Върховният съд на САЩ временно блокира уволнението на члена на Управлението за федерален резерв (УФР) Лиса Кук, наредено от президента Доналд Тръмп. Съдът постанови, че Кук може да остане на поста си поне до изслушването по случая през януари, съобщи Ройтерс. 

През август Тръмп обоснова решението си за освобождаването на Кук с предполагаеми неверни нейни твърдения, свързани със заеми за недвижими имоти. Според наблюдатели то е част от опитите на президента да приведе УФР в съответствие със своята икономическа политика и да подмени ръководния състав на институцията.

В продължение на месеци Тръмп настоява централната банка да намали значително лихвените проценти, за да поевтини кредитите за недвижими имоти и да стимулира инвестициите.

Първоначално съд в столицата Вашингтон спря заповедта за уволнение, след което апелативен съд потвърди мярката. Сега Върховният съд също се произнесе в полза на Кук до окончателното разглеждане на делото.

Кук отрича обвиненията, като посочва, че евентуални неверни твърдения са свързани с частен ипотечен кредит, изтеглен години преди постъпването ѝ в УФР.

Централната банка на САЩ е сред ключовите институции в световната икономика, като целта ѝ е да допринася за финансовата стабилност на страната и да поддържа безработицата ниска.

"Президентът Тръмп законосъобразно отстрани Лиса Кук от Борда на директорите на УФР", заяви в изявление говорителят на Белия дом Куш Десай. "Очакваме с нетърпение крайната победа, след като представим устните си аргументи пред Върховния съд през януари".

Тази година Върховният съд до голяма степен заставаше на страната на Тръмп в дела, в които той оспорва уволненията на служители в различни федерални агенции. Делото на Кук е с особено висок залог, тъй като независимостта на УФР от Белия дом исторически се разглежда като решаваща за ролята му в поддържането на икономическата стабилност, коментира Блумбърг.

Съдебната битка за позицията на Кук в централната банка се разви бързо преди последната ѝ среща на 16-17 септември. По-низши съдилища позволиха на Кук да участва и Управителният съвет гласува за намаляване на лихвените проценти с четвърт процентен пункт. След заседанието Министерството на правосъдието поиска от Върховния съд да се намеси.

Възможността на Тръмп бързо да преустрои УФР е причината, поради която група бивши служители на централната банка и Министерството на финансите, работили при администрациите на републиканците и демократите, наскоро се обърнаха към съдиите в отворено писмо, в което призоваха съда да остави Кук на поста ѝ. Те изтъкнаха значителен брой изследвания, които показват, че държавите с независими централни банки имат перманентно по-добри икономически резултати.

/БП/

Свързани новини

18.09.2025 19:25

Администрацията на Тръмп поиска Върховният съд да разреши временно отстраняване на Лиса Кук от борда на УФР

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп поиска от Върховния съд на САЩ да ѝ позволи да отстрани Лиса Кук от Управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР), докато тече делото за оспорване на опита на президента да я
16.09.2025 16:27

Администрацията на Тръмп ще обжалва съдебното решение, блокиращо уволнението на член на Управлението на Федералния резерв

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп ще обжалва решението на американски апелативен съд, според което членът на управителния съвет на Управлението за федералния съвет Лиса Кук може да остане на поста си, след като беше уволнена от Тръмп.
12.09.2025 01:18

Администрацията на Тръмп поиска Лиса Кук, член на Управителния съвет на УФР, спешно да бъде повторно отстранена от поста

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп снощи поиска до понеделник Апелативният съд да отстрани повторно Лиса Кук от Управителния съвет на Управлението за федералния резерв (УФР), преди следващото му гласуване на лихвите, предаде Асошиейтед прес.
10.09.2025 04:58

Американски федерален съдия временно блокира отстраняването от президента Тръмп на Лиса Кук, член на управителния съвет на УФР на САЩ

Американски федерален съдия временно блокира вчера отстраняването на Лиса Кук, член на Управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, от президента Тръмп, предаде Ройтерс.
04.09.2025 19:12

Кандидатът на Тръмп за Управителния съвет на УФР обеща независимост по време на изслушване в Сената

Кандидатът на президента на САЩ Доналд Тръмп за свободното място в Управителния съвет на Управлението за федералния резерв (УФР) Стивън Майрън увери, че ще действа независимо, ако бъде утвърден, съобщиха световните агенции. По време на изслушването

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:59 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация