Върховният съд на САЩ блокира засега уволнението на Лиса Кук от Управлението за федерален резерв

Върховният съд на САЩ временно блокира уволнението на члена на Управлението за федерален резерв (УФР) Лиса Кук, наредено от президента Доналд Тръмп. Съдът постанови, че Кук може да остане на поста си поне до изслушването по случая през януари, съобщи Ройтерс.

През август Тръмп обоснова решението си за освобождаването на Кук с предполагаеми неверни нейни твърдения, свързани със заеми за недвижими имоти. Според наблюдатели то е част от опитите на президента да приведе УФР в съответствие със своята икономическа политика и да подмени ръководния състав на институцията.

В продължение на месеци Тръмп настоява централната банка да намали значително лихвените проценти, за да поевтини кредитите за недвижими имоти и да стимулира инвестициите.

Първоначално съд в столицата Вашингтон спря заповедта за уволнение, след което апелативен съд потвърди мярката. Сега Върховният съд също се произнесе в полза на Кук до окончателното разглеждане на делото.

Кук отрича обвиненията, като посочва, че евентуални неверни твърдения са свързани с частен ипотечен кредит, изтеглен години преди постъпването ѝ в УФР.

Централната банка на САЩ е сред ключовите институции в световната икономика, като целта ѝ е да допринася за финансовата стабилност на страната и да поддържа безработицата ниска.

"Президентът Тръмп законосъобразно отстрани Лиса Кук от Борда на директорите на УФР", заяви в изявление говорителят на Белия дом Куш Десай. "Очакваме с нетърпение крайната победа, след като представим устните си аргументи пред Върховния съд през януари".

Тази година Върховният съд до голяма степен заставаше на страната на Тръмп в дела, в които той оспорва уволненията на служители в различни федерални агенции. Делото на Кук е с особено висок залог, тъй като независимостта на УФР от Белия дом исторически се разглежда като решаваща за ролята му в поддържането на икономическата стабилност, коментира Блумбърг.

Съдебната битка за позицията на Кук в централната банка се разви бързо преди последната ѝ среща на 16-17 септември. По-низши съдилища позволиха на Кук да участва и Управителният съвет гласува за намаляване на лихвените проценти с четвърт процентен пункт. След заседанието Министерството на правосъдието поиска от Върховния съд да се намеси.

Възможността на Тръмп бързо да преустрои УФР е причината, поради която група бивши служители на централната банка и Министерството на финансите, работили при администрациите на републиканците и демократите, наскоро се обърнаха към съдиите в отворено писмо, в което призоваха съда да остави Кук на поста ѝ. Те изтъкнаха значителен брой изследвания, които показват, че държавите с независими централни банки имат перманентно по-добри икономически резултати.