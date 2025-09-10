Подробно търсене

Светослав Танчев
Американски федерален съдия временно блокира отстраняването от президента Тръмп на Лиса Кук, член на управителния съвет на УФР на САЩ
Лиса Кук, член на Управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ. Снимка: Ken Cedeno/Pool via AP, File
Вашингтон,  
10.09.2025 04:58
 (БТА)

Американски федерален съдия временно блокира вчера отстраняването на Лиса Кук, член на Управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, от президента Тръмп, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е ранен неуспех за Белия дом в безпрецедентна правна битка, която може да промени дългогодишната независимост на централната банка на САЩ от изпълнителната власт.

Неотдавна президентът Доналд Тръмп отстрани Кук, а тя оспори решението му в съда. Тръмп каза, че скоро ще има "мнозинство" в централната банка, за да наложи по-ниски лихви. Това стана повод за опасения относно запазването на независимостта на УФР, смятано по традиция за ключово важно за стабилността на финансовата система.

/СХТ/

