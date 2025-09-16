Подробно търсене

Кандидатът на Тръмп за Управителния съвет на УФР получи одобрението на Сената
Стивън Майрън. Снимка: AP/Alex Brandon
Вашингтон,  
16.09.2025 06:49
 (БТА)

Американският Сенат утвърди днес кандидата на президента Доналд Тръмп, които е и един от неговите икономически съветници, за член на Управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ, няколко часа преди ключова среща на централната банка на страната, предаде Франс прес.

С мнозинството на републиканците в Сената, с 48 гласа срещу 47, Стивън Майрън беше утвърден на поста, като той ще трябва да положи клетва в последния момент, за да присъства на заседанието днес и утре, на което на всеки шест седмици централната банка на САЩ взема решение за нивото на основните лихвени проценти.

Сенаторите от Демократическата партия се противопоставиха на назначаването му, опасявайки се, че той ще изпълнява желанията на Доналд Тръмп в институция, която се предполага, че трябва да остане независима.

Като председател на Комитета на икономическите съветници (КИС) на Белия дом,  Майрън е един от архитектите и защитниците на икономическата политика на президента републиканец, посочва АФП.

По време на изслушването си в Сената той заяви, противно на мнението на мнозинството икономисти, че "не е имало забележимо повишение на общото равнище на цените след въвеждането на мита" от американското правителство.

Следвал в Бостънския университет, а след това и в Харвард, където получава докторска степен по икономика, Майрън е работил за инвестиционни компании и е бил съветник в Министерството на финансите в края на първия мандат на Доналд Тръмп.

Майрън ще заеме мястото в Управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР), което бе освободено от неочакваната оставка на Ейдриана Куглър. Назначена от бившия президент демократ Джо Байдън, тя не посочи причините за преждевременното си напускане. Мандатът на Куглър е трябвало да продължи до 31 януари 2026 г. Майрън ще заеме освободения пост до изтичането на този период, отбелязва АФП.

16.09.2025

