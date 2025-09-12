Подробно търсене

Администрацията на Тръмп поиска Лиса Кук, член на Управителния съвет на УФР, спешно да бъде повторно отстранена от поста

Валерия Динкова
Лиса Кук, член на Управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ. Снимка: AP Photo/Manuel Balce Ceneta, File
Вашингтон,  
12.09.2025 01:18
 (БТА)

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп снощи поиска до понеделник Апелативният съд да отстрани повторно Лиса Кук от Управителния съвет на Управлението за федералния резерв (УФР), преди следващото му гласуване на лихвите, предаде Асошиейтед прес.

Тръмп се опита да уволни Кук на 25 август, но късно във вторник федерален съдия обяви отстраняването ѝ за незаконно и я върна в Управителния съвет.

Американският президент обвини Кук за измама с ипотечен кредит преди присъединяването й към Управителния съвет на УФР, след като през юли 2021 г. тя е обявила два имота за "основно жилище“. Подобно деклариране може да доведе до по-ниски лихви по ипотеката и по-ниска първоначална вноска, отколкото ако единият имот е обявен като втори. уточни АП. Кук отхвърли обвиненията.

Във вторник съдия Джия Коб постанови, че съгласно закона членовете на Управителния съвет на УФР могат да бъдат уволнени само за нарушения, извършени по време на заемането на поста.

В мигновеното си обжалване, адвокатите на Тръмп заявиха, че дори нарушението да е извършено преди присъединяването ѝ към управлението на УФР, нейните предполагаеми действия "неоспоримо поставят под въпрос надеждността на Кук и това дали тя може да бъде отговорен гарант за лихвените проценти и икономиката“.

Те поискаха от Апелативния съд до понеделник спешно да постанови отмяна на решението на по-ниската инстанция. Следващата среща на Управителния съвет на УФР ще се проведе във вторник, а в сряда се очаква той да обяви решението си за лихвите.

Почти е сигурно, че централната банка на САЩ ще намали основния си лихвен процент с четвърт пункт до около 4,1%.

/ВД/

