Финансите на американските потребители са стабилни с добър кредитен рейтинг, обяви финансовият директор на "Уелс Фарго"

Галя Горнишка
Снимка: AP/Mark Lennihan
Сан Франциско,  
09.09.2025 17:59
 (БТА)

Американските потребители увеличават разходите си и плащат задълженията си навреме, което показва запазващо се финансово благополучие. Това заяви днес главният финансов директор на "Уелс Фарго" (Wells Fargo) Майк Сантомасимо, цитиран от Ройтерс.

Той посочи пред инвеститори на конференция, че въпреки информацията за забавяне, нивата на активност остават високи, а потребителската кредитна активност е добра.

По-рано тази година Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ отмени седемгодишния лимит от 1,95 трилиона долара на активите на "Уелс Фарго". Това позволява на банката да расте без ограничения.

След отмяната на лимита компанията насочва усилията си от решаване на регулаторни проблеми към увеличаване на дела си в търговското и корпоративното инвестиционно банкиране и в управлението на богатството, уточни Сантомасимо.

Той добави, че банката може да разгледа възможности за придобивания в сферата на плащанията или други продукти, но изискванията за такива сделки ще останат високи.

