Американски апелативен съд временно блокира отстраняването от президента Тръмп на Лиса Кук, член на управителния съвет на УФР на САЩ

Алексей Маргоевски
Лиса Кук, член на Управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ. Снимка: Ken Cedeno/Pool via AP
Вашингтон,  
16.09.2025 06:09
 (БТА)

Американски апелативен съд постанови днес, че членът на управителния съвет на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ Лиса Кук, неотдавна уволнена от президента Доналд Тръмп, може засега да остане на поста си, в навечерието на ключова среща по паричната политика, предаде Франс прес.

Решението позволява на Лиса Кук, обвинена от правителството на Тръмп, че е излъгала, за да получи ипотечни кредити, да участва днес и утре в това важно заседание за основните лихвени проценти.

След като Тръмп отстрани Кук, тя оспори решението му в съда. Тръмп каза, че скоро ще има "мнозинство" в централната банка, за да наложи по-ниски лихви. Това стана повод за опасения относно запазването на независимостта на УФР, смятано по традиция за ключово важно за стабилността на финансовата система.

Очаква се правителството на Тръмп да оспори решението на апелативния съд за оставянето на поста ѝ на назначената от предишния президент Джо Байдън високопоставена служителка пред Върховния съд, отбелязва Ройтерс.

/АМ/

