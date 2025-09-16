Започва ключовото двудневно заседание на УФР на САЩ

Днес започва двудневното заседание на Управлението за федералния резерв (УФР) на Съединените щати, на което ще бъде взето решение за основните лихвени проценти. Според наблюдатели това ще бъде водещото събитие за фондовите пазари през настоящата седмица, предаде Асошиейтед прес.

Необичайността на заседанието този път се дължи на факта, че решението за лихвените проценти, което обичайно е централна тема, е само една от ключовите неизвестни. До последно не бе ясно и кой ще участва в срещата. Очаква се да присъства управителят на УФР Лиса Кук, след като апелативният съд не се произнесе в полза на усилията на президента Доналд Тръмп да я отстрани от длъжност. Възможно е в заседанието да се включи и Стивън Майрън, високопоставен икономически съветник в Белия дом, номиниран от президента да заеме свободно място в Управителния съвет на УФР. Той получи одобрението от Сената в последния момент. По време на изслушването си в Сената той заяви, противно на мнението на мнозинството икономисти, че "не е имало забележимо повишение на общото равнище на цените след въвеждането на мита" от американското правителство.

В неделя президентът Тръмп направи нов опит да убеди апелативен съд да му позволи да освободи Кук, позовавайки се на обвинения в ипотечни измами. Миналата седмица той поиска от Вашингтонския апелативен съд временно спиране на заповед на по-нисша инстанция от 9 септември, която му забранява да уволни Кук, докато делото продължава.

Междувременно американската икономика се намира в условия на несигурност. Наемането на персонал рязко се забавя, а инфлацията остава висока. Според анализатори основният въпрос пред УФР е дали да обърне повече внимание на нарастващата безработица или на затрудненията на домакинствата, изправени пред увеличаващи се разходи за храни и стоки от първа необходимост. Мандатът на институцията, даден от Конгреса, изисква централната банка да се стреми едновременно към стабилни цени и пълна заетост.

Досега президентът на УФР Джером Пауъл и други представители на ръководството сигнализираха, че по-голямо безпокойство предизвиква по-слабото наемане. Това е и причината мнозинството инвеститори да очакват намаление на основния лихвен процент с четвърт пункт в сряда – до около 4,1 на сто.

"Ако се предприеме по-голям ход, реакцията на пазарите може да бъде двойнствена – радост от по-евтиното финансиране, но и тревога за икономическо забавяне", коментира пред ДПА инвестиционният стратег Юрген Молнар от "РобоМаркетс" (RoboMarkets). По думите му най-добрият сценарий за инвеститорите е постепенно понижение на лихвите чрез малки стъпки през следващите месеци.

Особено внимание ще привлече и последвалата реч на председателя Пауъл. Пазарните участници ще търсят сигнали за евентуално политическо влияние върху паричната политика. От месеци президентът Тръмп настоява за рязко понижаване на лихвените проценти и се стреми да промени състава на управителния съвет в своя полза. Според експерти евентуална загуба на независимост на УФР би разклатила стабилността на глобалната финансова система. Засега обаче натискът на Белия дом не е оказал негативно отражение върху пазарите, които продължават да достигат рекордни равнища.

Майрън и Мишел Бауман може да се противопоставят на намалението от четвърт пункт в полза на по-голямо намаление от половин пункт. Възможни са и допълнителни гласове на несъгласие в обратната посока – от страна на президенти на регионални банки, които могат да възразят срещу всякакво понижение. Бет Хамак, президент на клона на УФР в Кливланд, и Джефри Шмид, президент на УФР на Канзас Сити, изразиха загриженост, че инфлацията е надхвърлила целта на УФР от 2 на сто вече повече от четири години и остава висока. Ако някой от тях гласува против намаление, това ще бъде първи случай на несъгласие в двете посоки при решение на УФР от 2019 г. насам.

"Тази степен на разделение е необичайна, но и обстоятелствата са необичайни", посочи Дейвид Андолфато, професор по икономика в Университета в Маями. "Това е ситуация, която централните банки обичайно избягват: комбинацията от инфлационен натиск и слабост на пазара на труда".

През последните месеци наемането на служители се забави – през юни работодателите съкратиха 13 000 работни места, а през август добавиха едва 22 000, съобщи правителството по-рано този месец. Миналата седмица предварителен доклад на Министерството на труда показа, че през годината до март компаниите са създали значително по-малко работни места, отколкото се предполагаше.

Същевременно през август инфлацията леко се повиши и остава над целевото равнище на УФР от 2 на сто. Според индекса на потребителските цени основната инфлация – без да се отчитат храните и енергията – е нараснала с 3,1 на сто спрямо година по-рано.

Тъй като инфлацията остава висока, е възможно УФР да действа предпазливо при бъдещи понижения на лихвите, което вероятно ще разочарова Белия дом. "Когато се стигне до повратни точки, различията в мненията са обичайни", коментира Илън Мийд, професор по икономика в университета Дюк.