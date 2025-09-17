УФР очаквано намали основните лихви с четвърт процентен пункт

Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ намали след края на двудневното си заседание основните лихви с четвърт процентен пункт, съобщава Си Ен Би Си.

При разглеждането на възможни допълнителни корекции на целевия диапазон за лихвения процент по федералните фондове Федералният комитет за откритите пазари на САЩ ще продължи да оценява внимателно постъпващите икономически данни, променящите се перспективи и баланса на рисковете, съобщи УФР след заседанието си. Комитетът заяви, че ще продължи да намалява своите позиции в държавни ценни книжа, дългови книжа на федерални агенции и ипотечни ценни книжа, емитирани от агенции. В изявлението се подчертава, че централната банка остава ангажирана с целта за максимална заетост и с връщането на инфлацията към дългосрочната цел от 2 на сто.

Така лихвите са на ниво от 4,00-4,25 на сто, като намалението беше очаквано от пазарите. Намалението е първо за настоящата година, след като през 2024 г. централната банка намали лихвите три пъти. Така от декември 2024 г. насам централната банка поддържаше лихвите на ниво 4,25 на сто – 4,50 на сто.

В подкрепа на решението са гласували 11 от 12-те имащи право на глас. Против е бил единствено Стивън Майрън, който е настоявал лихвата да бъде намалена с половин процентен пункт.

"Фокусът е върху напътствията на УФР, особено по отношение на това дали ще бъдат дадени сигнали за по-бързи понижения на лихвите през 2025 и 2026 година", прогнозира в навечерието на решението Лойд Чан от "Мицубиши Ю Еф Джей Файненшъл Груп" (Mitsubishi UFJ Financial Group). Според него, за да отговори на очакванията на пазара, централната банка би следвало да покаже готовност за по-дълъг цикъл на намаления.

Докато вниманието на пазарите бе съсредоточено върху очакваното решение на Управлението за федерален резерв на САЩ (УФР) относно основния лихвен процент, събития, свързани със състава на Федералния комитет за отворените пазари, привлякоха допълнително обществено внимание преди срещата.

Стивън Майрън, номиниран от президента Доналд Тръмп за свободното място в Управителния съвет на централната банка, положи клетва във вторник сутринта – непосредствено преди началото на заседанието. Американски медии отбелязват, че Майрън е подложен на критики, след като е отказал да се оттегли от поста си на председател на Съвета на икономическите съветници към Белия дом. Вместо това е излязъл в неплатен отпуск, което според коментатори поставя под въпрос степента на неговата институционална независимост като член на ръководството на УФР.

Междувременно федерален апелативен съд постанови в понеделник вечерта, че гуверньорът на УФР Лиса Кук може да продължи да изпълнява функциите си, докато се разглежда съдебният ѝ иск срещу решението на администрацията на Тръмп за освобождаването ѝ от длъжност. Според правителствени представители Белият дом възнамерява да поиска от Върховния съд да разреши уволнението ѝ във връзка с обвинения за предполагаеми злоупотреби с ипотечни кредити, които Кук отрича.

Междувременно американската икономика се намира в условия на несигурност. Наемането на персонал рязко се забавя, а инфлацията остава висока. Според анализатори основният въпрос пред УФР е как да балансира между нарастващата безработица и затрудненията на домакинствата, изправени пред увеличаващи се разходи за храни и стоки от първа необходимост. Мандатът на институцията, даден от Конгреса, изисква централната банка да се стреми едновременно към стабилни цени и пълна заетост.