Пауъл намекна, че по-нататъшното намаляване на лихвите в САЩ не е гарантирано

Президентът на Управлението за федерален резерв (УФР) Джером Пауъл предупреди, че по-нататъшни намаления на лихвените проценти не са сигурни, предаде Ройтерс. Той заяви, че централната банка е изправена пред "предизвикателна ситуация" – да намери баланс между борбата с инфлацията и защитата на работните места.

През миналата седмица УФР понижи основната лихва с четвърт пункт до диапазона от 4 до 4,25 на сто на фона на признаци за отслабване на пазара на труда и данни, показващи ограничено въздействие на митата върху ценовия натиск. Мнозина инвеститори очакват още две понижения до края на 2025 г., но Пауъл сигнализира, че прекомерното облекчаване може да остави "работата по инфлацията незавършена" и да се наложи обратен курс.

Инфлацията остава над целта на централната банка от 2 на сто от 2021 г. насам, а митата, въведени от президента Доналд Тръмп, създават допълнителен натиск върху цените. Според Пауъл прекалено дългото задържане на "рестриктивни" лихви може ненужно да отслаби пазара на труда, пише и "Файненшъл таймс".

"Краткосрочните рискове за инфлацията са нагоре, а заетостта е под заплаха – предизвикателна ситуация", заяви президентът на УФР в реч в щата Роуд Айлънд.

Американските фондови пазари се понижиха във вторник непосредствено след изявлението. Технологичният индекс Nasdaq Composite спадна с 0,9 на сто, а акциите на Nvidia поевтиняха с 2,8 на сто, а на Oracle – с 4,4 на сто. Индексът S&P 500 се понижи с 0,5 на сто.

Пауъл посочи, че основната тежест от митата се поема от американските предприятия, а не от чуждестранните износители. "Изглежда, че това са търговците на дребно и вносителите, а не толкова потребителите", каза той в отговор на въпроси.

Последното намаление на лихвите беше първото от декември 2024 г. насам и се случи на фона на публичен натиск от страна на президента Тръмп, който нееднократно критикува Пауъл за високите разходи по заемите.

В речта си президентът на УФР допълни, че влошаването на пазара на труда е сигнал за необходимост от "по-балансиран подход".

На последното заседание 10 членове на Федералния комитет по операциите на открития пазар подкрепиха намаление с четвърт пункт. Новият член на борда, Стивън Майрън – съюзник на президента Тръмп, е настоявал за по-голямо понижение с половин пункт. Въпреки че малко мнозинство от членовете на комитета подкрепя още съкращения до края на годината, значителна група настоява лихвите да останат без промяна или дори да се повишат.

Междувременно реч преди тази на Пауъл заместник-председателят на УФР по надзора Мишел Бауман заяви, че централната банка трябва да предприеме по-активни действия за подкрепа на пазара на труда чрез по-нататъшно понижаване на лихвените проценти, предаде Ройтерс.

"Много по-лесно е да се подкрепи пазарът на труда чрез понижаване на лихвата, отколкото да се поправи, след като се е счупил", посочи тя. Бауман отбеляза, че при равнище на безработица от 4,3 на сто – близко до оценките за пълна заетост – забавянето на наемането вече е достатъчно отчетливо, за да изисква "решителни и активни действия".

За разлика от нея президентите на някои регионални резервни банки на УФР призоваха за предпазливост, докато инфлацията остава близо един процентен пункт над целта от 2 на сто и продължава да се оценява ефектът от митата и другите политики на администрацията.

"При положение, че инфлацията е над целевата стойност вече четири години и половина подред и се увеличава, мисля, че трябва да бъдем малко по-внимателни с прекалената агресивност", заяви президентът на УФР Чикаго Остан Гулсби в интервю за Си Ен Би Си.

Следващото заседание на Федералния комитет по операциите на открития пазар ще се проведе на 28 и 29 октомври. Според инвеститорите има голяма вероятност членовете му отново да намалят основната лихва с четвърт пункт, както сочат прогнозите, публикувани след заседанието миналата седмица.