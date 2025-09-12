Ипотечните лихви в САЩ паднаха до най-ниското си равнище от близо година, показват данни на "Фреди Мак"

Средната лихва по 30-годишните фиксирани ипотечни заеми в Съединените щати се понижи до 6,35 на сто тази седмица – най-ниското равнище от октомври 2023 г., съобщи "Фреди Мак" (Federal Home Loan Mortgage Corporation – Freddie Mac), цитирана от Асошиейтед прес.

Спадът се свързва с очакванията, че Управлението за федерален резерв ще започне да понижава основните лихвени проценти през септември, като са възможни и допълнителни облекчения по-късно през годината. В началото на 2025 г. ипотечните лихви надвишаваха 7 на сто.

Новото равнище увеличава покупателната способност на купувачите. Според изчисления на една от водещите американски компании за недвижими имоти "Редфин" (Redfin) при месечен бюджет от 3000 долара и 20 на сто самоучастие купувач може да си позволи имот за около 466 000 долара при лихва от 6,35 на сто, докато при 7 на сто лимитът спада до 442 500 долара.

Заявленията за ипотечни кредити през седмицата до 5 септември са се увеличили с 22 на сто на годишна база, достигайки най-високото равнище от юли насам, съобщи Асоциацията на ипотечните банкери (Mortgage Bankers Association – MBA). Почти половината от тях са били за рефинансиране, тъй като собственици на жилища се възползват от по-ниските лихви, за да намалят месечните си вноски.

Експерти предупреждават, че жилищният пазар остава под натиск заради ограниченото предлагане и високите цени. Според брокери съществен ръст на търсенето би настъпил, ако лихвите спаднат до около 5 на сто.

Изследване на "Джон Бърнс Рисърч & Кънсълтинг" (John Burns Research & Consulting) показва, че почти половината от анкетираните биха приели ипотечна лихва между 5 и 5,49 на сто, докато едва 22 на сто – между 6 и 6,49 на сто.

Цените на жилищата в САЩ са нараснали с над 50 на сто от 2019 г. насам, като разходите за имотни застраховки и данъци също се увеличават, пояснява "Уолстрийт Джърнъл". Според данни на агенцията за търговски недвижими имоти Си Би Ар И (CBRE) едва 13 на сто от домакинствата под наем са можели да си позволят жилище на средна цена през второто тримесечие на 2025 г., спрямо 17 на сто през 2019 г.

Прогнози на "Редфин" сочат, че жилищната достъпност може да се върне на нивата от 2018 г. едва през 2029 г., ако лихвите спаднат до 5,5 на сто и доходите нарастват с близо 4 на сто годишно.

Асоциацията на ипотечните банкери очаква ипотечните лихви да достигнат 6,7 на сто до края на 2025 г. и 6,5 на сто към края на 2026 г. Разликата с доходността на 10-годишните държавни облигации остава значителна поради волатилността на пазарите.

Някои купувачи избират да сключат сделки сега, страхувайки се, че нов спад на лихвите може да доведе до ново повишение на цените. В някои райони строителите предлагат стимули, включително ипотечни лихви от 4,99 на сто.

Ако лихвените проценти по ипотечните кредити продължат да се понижават, купувачите на жилища ще се възползват от по-достъпно финансиране. В същото време обаче по-ниските лихви могат да привлекат повече купувачи, което би направило пазара по-конкурентен в момент, когато продавачите в много региони на страната срещат трудности да постигнат изгодни сделки.