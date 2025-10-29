Подробно търсене

Кампания по почистване на Враца организират в петък от общинската администрация

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Кампания по почистване на Враца организират в петък от общинската администрация
Кампания по почистване на Враца организират в петък от общинската администрация
Снимка: Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
29.10.2025 18:13
 (БТА)

Инициатива за почистване на Враца организира в петък Общината, съобщиха от общинската администрация във фейсбук страницата си. Инициативата е част от дългогодишната кампания "Зелена Враца", по която, освен почистване, периодично се организира и засаждане на дървета в различни части на града.  

В акцията в края на работната седмица ще се включват детските ясли и градини, училища, социални, спортни, пенсионерски клубове, както и всички желаещи граждани. Основните райони, в които ще се работи, са алеите към Хижата, пътят към прохода Вратцата, кварталите "Младост", "Дъбника", "Металург", ДНА, "72", "Сениче", паркът при стадион "Христо Ботев". Началото ще е в 11:00 часа. 

Кметът Калин Каменов, ръководният екип и служителите на общинската администрация ще участват активно в почистването на алеите към Хижата, в района на ж.к. “Металург“, по пешеходния тротоар край река Лева, парк “Зелето”, както и в района на бул. “Демокрация”, посочват още от администрацията. Предвижда се екипите на общинското комунално дружество да осигурят събирането и извозването на отпадъците от всички зони.

От общината информират още, че по повод предстоящата Архангелова задушница вече са почистени двата гробищни парка, както и тези в кварталите “Бистрец” и “Кулата”, тревните площи са окосени, подрязани са дървета и храсти. От днес е започнало и изкърпването на пътя до Новия гробищен парк, там се монтирано и улично осветление.  В събота ще бъдат осигурени и допълнителни курсове на градския транспорт.

/ЛРМ/

Свързани новини

20.10.2025 15:37

В началото на следващия месец община Враца ще обяви третата покана за прием на заявления за подмяна на старите отоплителни уреди

Община Враца е готова с обявяване на трета покана за прием на заявления за смяна на старите отоплителни уреди по проект "Зелена Враца - мисията е възможна", финансиран по Програма "Околна среда" 2021-2027 г., съобщиха за БТА от администрацията.
29.04.2025 13:26

Община Враца ще кандидатства за изграждане на зелена инфраструктура с цел подобряване на качеството на въздуха

Община Враца да кандидатства по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. по Приоритет 5 „Въздух“ по мярката за намаляване на вторичното разпрашаване чрез зелени мерки в градска среда чрез подхода за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) решиха на
07.03.2025 15:35

Залесяването е начин на мислене, култура, която трябва да се изгражда, каза кметът на Враца Калин Каменов

Залесяването е начин на мислене, култура, която трябва да се изгражда, каза днес за  БТА кметът на Враца Калин Каменов, който се включи в днешната акция по засаждане на 2000 дървета и храсти във Враца. Акцията е част от кампанията „Зелена Враца“,

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:20 на 29.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация