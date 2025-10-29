Кампания по почистване на Враца организират в петък от общинската администрация

Инициатива за почистване на Враца организира в петък Общината, съобщиха от общинската администрация във фейсбук страницата си. Инициативата е част от дългогодишната кампания "Зелена Враца", по която, освен почистване, периодично се организира и засаждане на дървета в различни части на града.

В акцията в края на работната седмица ще се включват детските ясли и градини, училища, социални, спортни, пенсионерски клубове, както и всички желаещи граждани. Основните райони, в които ще се работи, са алеите към Хижата, пътят към прохода Вратцата, кварталите "Младост", "Дъбника", "Металург", ДНА, "72", "Сениче", паркът при стадион "Христо Ботев". Началото ще е в 11:00 часа.

Кметът Калин Каменов, ръководният екип и служителите на общинската администрация ще участват активно в почистването на алеите към Хижата, в района на ж.к. “Металург“, по пешеходния тротоар край река Лева, парк “Зелето”, както и в района на бул. “Демокрация”, посочват още от администрацията. Предвижда се екипите на общинското комунално дружество да осигурят събирането и извозването на отпадъците от всички зони.

От общината информират още, че по повод предстоящата Архангелова задушница вече са почистени двата гробищни парка, както и тези в кварталите “Бистрец” и “Кулата”, тревните площи са окосени, подрязани са дървета и храсти. От днес е започнало и изкърпването на пътя до Новия гробищен парк, там се монтирано и улично осветление. В събота ще бъдат осигурени и допълнителни курсове на градския транспорт.