В началото на следващия месец община Враца ще обяви третата покана за прием на заявления за подмяна на старите отоплителни уреди

Община Враца е готова с обявяване на трета покана за прием на заявления за смяна на старите отоплителни уреди по проект "Зелена Враца - мисията е възможна", финансиран по Програма "Околна среда" 2021-2027 г., съобщиха за БТА от администрацията. Поканата ще бъде публикувана на 3 ноември.

От началото на октомври започна монтажа на новите климатици и пелетни камини, както и котли, а от 15 октомври се извършва и инсталиране на термопомпи за заявилите този вид отопление по първата покана. По нея са подадени над 800 заявления, като след техническите огледи са одобрени 710 домакинства. Приключило е класирането и по втората поканата, като от над 450 заявления са одобрени над 400 домакинства, казаха още от община Враца.

Припомняме, че по проект „Зелена Враца - мисията е възможна" старите отоплителни уреди, като печки на дърва и въглища на 3000 домакинства, ще бъдат заменени със съвременни уреди за отопление, като климатици, термопомпи, камина на пелети с водна риза и пелетен котел. Поканите за включване ще бъдат пускани периодично до 2029 година или до изчерпване на количествата, които са предвидени по индикаторите за подмяна на отоплителните уреди. Стойността на проекта е над 24 млн. лв., от които 20 463 543 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а останалото е национално съфинансиране от държавния бюджет.

Основната цел е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух, чрез намаляване на замърсяванията от използваните от домакинствата стари уреди на дърва и въглища. Задължението на гражданите по проекта е три години след подмяната да ползват уредите и да предоставят достъп на служители за проверка.