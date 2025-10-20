Подробно търсене

В началото на следващия месец община Враца ще обяви третата покана за прием на заявления за подмяна на старите отоплителни уреди

Кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
В началото на следващия месец община Враца ще обяви третата покана за прием на заявления за подмяна на старите отоплителни уреди
В началото на следващия месец община Враца ще обяви третата покана за прием на заявления за подмяна на старите отоплителни уреди
Сградата на Община Враца, снимка: кореспондент на БТА във Враца Мая Ценова
Враца,  
20.10.2025 15:37
 (БТА)

Община Враца е готова с обявяване на трета покана за прием на заявления за смяна на старите отоплителни уреди по проект "Зелена Враца - мисията е възможна", финансиран по Програма "Околна среда" 2021-2027 г., съобщиха за БТА от администрацията. Поканата ще бъде публикувана на 3 ноември.

От началото на октомври започна монтажа на новите климатици и пелетни камини, както и котли, а от 15 октомври се извършва и инсталиране на термопомпи за заявилите този вид отопление по първата покана. По нея са подадени над 800 заявления, като след техническите огледи са одобрени 710 домакинства. Приключило е класирането и по втората поканата, като от над 450 заявления са одобрени над 400 домакинства, казаха още от община Враца.

Припомняме, че по проект „Зелена Враца - мисията е възможна" старите отоплителни уреди, като печки на дърва и въглища на 3000 домакинства, ще бъдат заменени със съвременни уреди за отопление, като климатици, термопомпи, камина на пелети с водна риза и пелетен котел. Поканите за включване ще бъдат пускани периодично до 2029 година или до изчерпване на количествата, които са предвидени по индикаторите за подмяна на отоплителните уреди. Стойността на проекта е над 24 млн. лв., от които 20 463 543 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие, а останалото е национално съфинансиране от държавния бюджет.

Основната цел е да се допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух, чрез намаляване на замърсяванията от използваните от домакинствата стари уреди на дърва и въглища. Задължението на гражданите по проекта е три години след подмяната да ползват уредите и да предоставят достъп на служители за проверка.

/ИЦ/

Свързани новини

02.07.2025 17:23

Готови са списъците с одобрените кандидати за подмяна на старите отоплителни уреди по проект на Община Враца

Община Враца публикува списъците с одобрени кандидати за подмяна на стари уреди на твърдо гориво с нови, екологични отоплителни системи по  проект „Зелена Враца – мисията е възможна“. Линкове към списъците са публикувани на фейсбук страницата на
18.06.2025 11:49

До края на месеца ще е готово класирането за първите одобрени за подмяна на старите печки на дърва и въглища в Община Враца

До края на месеца ще бъде обявено класирането за допуснатите до момента домакинства за включване в проект „Зелена Враца – мисията е възможна!“, обяви на откриваща пресконференция ръководителят на проекта Росица Миленова.
12.10.2023 15:14

Общинските съветници гласуваха Община Враца да кандидатства с проект за подмяна на уреди за отопление, ползващи твърдо гориво

На последното си заседание от този мандат общинските съветници гласуваха Община Враца да кандидатства с проектно предложение „Зелена Враца - мисията е възможна!“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „За по-чист въздух!“, на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:50 на 20.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация