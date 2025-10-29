Логан Куули подписа договор за 80 милиона долара с тима на Юта Мамут

Центърът на Юта Мамут Логан Куули подписа нов осемгодишен договор, съобщиха от тима от Националната хокейна лига.

Контрактът на 21-годишния нападател влиза в сила от следващото лято и е на обща стойност 80 милиона долара.

Куули е лидер в тима на Юта с осем гола от началото на сезона и е втори по общ брой точки с 12 след 11 изиграни мача. Той има общо 121 точки от 53 гола и 68 асистенции в 168 мача в НХЛ, откакто бе избран под номер 3 в драфта през 2021 година.

Юта Мамут започна новия сезон в НХЛ с осем победи и три загуби и разделя първата позиция в Централната дивизия.