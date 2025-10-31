Звездата на Барселона Ламин Ямал продължава да изпитва болки в слабините

Звездата на Барселона и испанския национален отбор Ламин Ямал продължава да изпитва болки в слабините, съобщава вестник Спорт в петък. Крилото на каталунците получи контузия през септември, пропускайки няколко мача, а проблемът му по-късно се възобнови.

Ямал не успя да се представи на 100 процента при загубата на Барса с 1:2 срещу лидера в класирането Реал Мадрид заради болки, които оказват влияние върху скоростта и издръжливостта му. Треньорският щаб е коригирал ролята на Ламин на терена, за да се избегне претоварването му.

Футболистът преминава медицински консултации извън клуба, за да се определи дали болката е в нормални граници и как една евентуална операция, ако е необходима, може да му помогне.

Ламин Ямал продължава да тренира с отбора, като следва тренировъчния план. Заниманията не са с максимална интензивност за испанския национал, защото приоритетът е той да бъде във възможно най-добра добра форма за мачовете по време на натоварения период през есента.